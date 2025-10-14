Cuatro días sin Gabinete

Han pasado ya cuatro días desde que el congresista José Jerí juró como presidente en reemplazo de la vacada Dina Boluarte y hasta el cierre de esta edición no hay nada claro con respecto al Gabinete que piensa nombrar para que lo acompañe en la tarea de gobierno.

Es evidente que la forma abrupta en que se produjeron los hechos que condujeron a la destitución de la ahora exmandataria hacía inimaginable que se contara con un equipo ministerial inmediatamente. Pero ha pasado ya un tiempo más que prudencial desde que el nuevo gobernante se ciñó la banda presidencial y solo hay especulaciones y declaraciones vagas acerca de quiénes no integrarán ese equipo.

En lugar de reunirse con los potenciales candidatos a hacerse cargo de sectores tan importantes como Interior, Economía, Educación o Salud, el presidente Jerí ha preferido reunirse con autoridades municipales, como el alcalde de Pataz. Un tipo de encuentros que, siendo importantes, no son la prioridad de esta hora.

Tampoco su presencia en las operaciones que puedan llevar a cabo en determinados penales daría la impresión de ser la mejor manera de aquietar en este momento la demanda de seguridad de la población, causa primordial de la caída de su antecesora.

Una reflexión apresurada haría pensar que un Consejo de Ministros con representantes de los partidos con las bancadas más numerosas en el Congreso sería la clave de la estabilidad política. Pero ni esos partidos dan signos de estar dispuestos a algo así (para no contagiarse de la eventual impopularidad del nuevo Ejecutivo ad portas de las elecciones del próximo año) ni la receta sería necesariamente una panacea. La tentación populista de ministros de esas características en medio de una campaña sería enorme, y tendríamos un gobierno jaloneado por visiones distintas de la que se tiene que hacer.

Algo parecido cabe decir del empeño presidencial por convocar al Acuerdo Nacional. Ese foro está llamado a discutir y aprobar políticas de largo plazo, no agendas de emergencia. No es esta la hora de diluir responsabilidades.

El señor Jerí ha recibido del Legislativo el encargo de gobernar el país y tiene que empezar a hacerlo ya. Nombrar a su primer Gabinete de inmediato es crucial, sobre todo en la actual coyuntura, ya que mañana se realizarán un paro y una marcha ciudadana, medidas que los oportunistas aprovechan para generar caos y desestabilizar aún más el país.