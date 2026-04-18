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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Votos botados

La pérdida y el abandono de actas y cédulas de sufragio en diferentes distritos de Lima demuestran que la ONPE no custodió el material electoral como debía.

    Editorial El Comercio
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    "¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en sus autoridades electorales al ver, literalmente, decenas de votos botados en la vía pública?". Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
    "¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en sus autoridades electorales al ver, literalmente, decenas de votos botados en la vía pública?". Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
    / JOEL ALONZO

    Las pruebas de la incompetencia de la ONPE el domingo 12 de abril no dejan de aparecer. A la falta de tinta para las impresoras de los centros de votación, los errores del sistema STAE y los retrasos en el envío de material por contratar a una empresa claramente incapacitada para cumplir su labor –una circunstancia que dejó a miles de peruanos en la capital sin poder votar u obligados a hacerlo al día siguiente–, se suma otro problema que amenaza con crecer en los próximos días.

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