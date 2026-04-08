Pescadores de ilusos

Conforme la fecha de la primera vuelta electoral se acerca, la desesperación hace presa de candidatos y votantes. De los primeros, porque sus posibilidades de pasar a la segunda no levantan vuelo o se estancan; y de los segundos, porque no distinguen opciones a las que endosarles su respaldo con optimismo y esperanza.

En el caso de los candidatos, tal desesperación se materializa en la repentina oferta de medidas descabelladas y populistas. O, para ser precisos, más descabelladas y populistas que las que ya venían haciendo a lo largo de la campaña. Un buen ejemplo de ello es la reciente promesa del aspirante presidencial de Ahora Nación, Alfonso López Chau, de indultar al golpista Pedro Castillo de llegar al poder. Mientras jugaba a ser la alternativa “razonable” de la izquierda, no lo decía. Pero ahora que, de acuerdo con las últimas encuestas de divulgación lícita, su intención de voto se encoge en tanto las de otros postulantes abiertamente castillistas crecen, no tiene empacho en abrazar esa causa, por reñida con la democracia que sea. Algo semejante, por lo demás, ha ocurrido con su disposición a cambiar la Constitución vigente. Lo que sea con tal de pescar el voto de los ilusos parecería ser la consigna.

Más grave aún es, sin embargo, la desesperación de los jóvenes que, en su afán de evitar darles su respaldo a los partidos cuya penosa performance han verificado en los últimos años, se fijan en políticos del pasado igual de peligrosos, pero lo suficientemente antiguos como para estar fuera de su radar. El paradigma de ese tipo de candidatos es Ricardo Belmont, el dos veces alcalde de Lima que ahora compite por el partido Obras. Los sondeos del fin de semana pasado detectaron un cierto incremento en la intención de voto por él, y eso sugeriría que hay un sector de la población que no conoce su historia ni su identidad ideológica. ¿Saben acaso esos jóvenes que durante sus administraciones municipales Lima fue pasto de ambulantes? ¿Saben que, en el 2018, volvió a postular a la alcaldía metropolitana, pero esa vez por Perú Libertario –el nombre que tenía entonces el partido del prófugo Vladimir Cerrón– y que llevó adelante una campaña xenófoba y machista? ¿Saben que, en el 2021, pasó en solo una semana de ser un feroz crítico de Pedro Castillo a estar a punto de ser su asesor? Probablemente no, y por eso lo recordamos hoy aquí.

Y si la figura de Belmont no bastara para encender las alarmas, basta con observar quiénes lo acompañan en la fórmula presidencial del Partido Cívico Obras. Su primer vicepresidente, Daniel Hugo Barragán Coloma, tiene vínculos documentados con Antauro Humala, el etnocacerista condenado por el asesinato de cuatro policías durante el ‘andahuaylazo’ de enero del 2005; llegó, además, a ser designado por Pedro Castillo como ministro de Defensa. Su segunda vicepresidenta, Dina Irene Hancco Hancco, carga con una sentencia por el delito de contrabando. En un país que en los últimos años ha padecido en carne propia las consecuencias de no revisar con cuidado los antecedentes de quienes aspiran al poder, ignorar quiénes acompañan a un candidato en la fórmula es una negligencia que no nos podemos permitir. Votar por Belmont no es solo votar por él: es votar por toda esa compañía.