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Pescadores de ilusos

Algunos candidatos son viejos conocidos, pero no para los jóvenes.

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    Candidato Ricardo Belmont participa en el debate del miércoles 1 de abril (Foto: JNE)
    Candidato Ricardo Belmont participa en el debate del miércoles 1 de abril (Foto: JNE)

    Conforme la fecha de la primera vuelta electoral se acerca, la desesperación hace presa de candidatos y votantes. De los primeros, porque sus posibilidades de pasar a la segunda no levantan vuelo o se estancan; y de los segundos, porque no distinguen opciones a las que endosarles su respaldo con optimismo y esperanza.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.