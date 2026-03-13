El Comercio
Argumentos en fuga

Ahora la defensa legal de Cerrón sostiene que fue el Estado Peruano el que lo empujó a la clandestinidad.

    "Si Cerrón hoy no puede realizar sus actividades proselitistas al igual que el resto de candidatos, ello es responsabilidad expresa de su partido". Foto: Andina.
    El Tribunal Constitucional (TC) está a punto de revocar el mandato de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas de su partido, Perú Libre. Dicha medida fue ordenada por el Poder Judicial a finales del 2023, debido a que en ese entonces Cerrón llevaba dos meses prófugo –tras la condena que recibió por el Caso Aeródromo Wanka– y ya había dejado meridianamente claro que no tenía interés alguno en cumplir las disposiciones de la justicia peruana. Casi 30 meses después, por cierto, continúa fugitivo y en ningún momento ha mostrado un solo indicio de querer ponerse a derecho.

