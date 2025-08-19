1925: El tráfico de Lima

El tráfico de Lima en las calles centrales se ha convertido en un martirio para el público. Un enjambre de ómnibus, autos y tranvías teje en las estrechas calles una peligrosa red. Lima es una ciudad trazada hace ya muchos siglos con calles muy angostas y no dispone en su centro comercial de espacio para vehículos. Por otra parte, una vez más debemos condenar a quienes no conducen los vehículos ni con la pericia ni con la ponderación indispensables para evitar accidentes que no pocas veces tienen saldo luctuoso. H.L.M.