Hace 100 años
1925: Gran premio de 1925
Ayer en la tarde, cumpliéndose lo anunciado, se realizó en el local del Touring Club Peruano la entrega de los premios a los vencedores de la última carrera de automóviles por el Gran Premio de 1925, de cuyo desarrollo y resultados dimos amplias informaciones en la debida oportunidad. Un crecido número de socios del Touring llenó la amplia sala y en la mesa tomaron asiento los señores A. Dasso, alcalde de Lima, y C. A. Velarde, senador por Ica, que había traído encargo especial del consejo de dicha ciudad para hacer personal entrega de la copa donada por esa institución.

