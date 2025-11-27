1925: Gran premio de 1925

Ayer en la tarde, cumpliéndose lo anunciado, se realizó en el local del Touring Club Peruano la entrega de los premios a los vencedores de la última carrera de automóviles por el Gran Premio de 1925, de cuyo desarrollo y resultados dimos amplias informaciones en la debida oportunidad. Un crecido número de socios del Touring llenó la amplia sala y en la mesa tomaron asiento los señores A. Dasso, alcalde de Lima, y C. A. Velarde, senador por Ica, que había traído encargo especial del consejo de dicha ciudad para hacer personal entrega de la copa donada por esa institución.