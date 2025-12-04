1925: La futura conferencia de desarme

La primera piedra de los fundamentos para la futura conferencia de reducción de armamentos fue colocada hoy con una reunión del llamado consejo 2 de la Liga de las Naciones, al cual se ha confiado el estudio de los problemas relacionados con el desarme. Entre los delegados figuran Cecil, por Gran Bretaña; Guaní, por Uruguay; y Mello Franco, por Brasil. Iniciaron el cambio de opiniones sobre la organización de un nuevo cuerpo que, una vez autorizado por la asamblea de la liga, reemplazará la existente comisión del desarme y preparará el camino para la conferencia proyectada.