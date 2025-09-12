1925: O.A.X. Cultura musical

La emisora de radio de nuestro país ha iniciado una laudable obra de cultura musical, ya que ha dedicado un día a la semana a la programación de música clásica. Mañana a las 6:30 de la tarde tendrá lugar el concierto de la Filarmónica con un magnífico y variado programa. Esta iniciativa, como no podía ser de otra manera en la culta Lima, ha recibido múltiples felicitaciones que pueden acreditarse por la gran cantidad de cartas laudatorias que llegan a la oficina de la emisora. Esperemos que se realice algo parecido con la transmisión de óperas. H.L.M.