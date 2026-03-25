El Comercio
·
opinion
·
efemerides

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

1926: Muerte de un marino

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Por
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Un telegrama de Pimentel, recibido ayer en Lima, anuncia la triste noticia de la muerte del capitán de fragata, don Manuel Vegas García, inteligente y pundonoroso marino de nuestra armada. El comandante Vegas hizo sus estudios en la Escuela Naval. Al terminar sus cursos, el gobierno lo envió a practicar en la escuadra española en unión de sus compañeros de la misma promoción. En la escuadra de España estuvo tres años, de 1904 a 1907, habiendo dado la vuelta al mundo a bordo del buque escuela Nautilus y practicando después en los cruceros Princesa de Asturias y Cardenal Cisneros, y en los acorazados Pelayo y Carlos V.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.