1926: Muerte de un marino

Un telegrama de Pimentel, recibido ayer en Lima, anuncia la triste noticia de la muerte del capitán de fragata, don Manuel Vegas García, inteligente y pundonoroso marino de nuestra armada. El comandante Vegas hizo sus estudios en la Escuela Naval. Al terminar sus cursos, el gobierno lo envió a practicar en la escuadra española en unión de sus compañeros de la misma promoción. En la escuadra de España estuvo tres años, de 1904 a 1907, habiendo dado la vuelta al mundo a bordo del buque escuela Nautilus y practicando después en los cruceros Princesa de Asturias y Cardenal Cisneros, y en los acorazados Pelayo y Carlos V.

Un telegrama de Pimentel, recibido ayer en Lima, anuncia la triste noticia de la muerte del capitán de fragata, don Manuel Vegas García, inteligente y pundonoroso marino de nuestra armada. El comandante Vegas hizo sus estudios en la Escuela Naval. Al terminar sus cursos, el gobierno lo envió a practicar en la escuadra española en unión de sus compañeros de la misma promoción. En la escuadra de España estuvo tres años, de 1904 a 1907, habiendo dado la vuelta al mundo a bordo del buque escuela Nautilus y practicando después en los cruceros Princesa de Asturias y Cardenal Cisneros, y en los acorazados Pelayo y Carlos V.