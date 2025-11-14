1925: Por Palacio

Los presidentes de las cámaras del Congreso estuvieron al mediodía en el despacho del ministro de Relaciones Exteriores, informándose del estado del proceso plebiscitario de Tacna y Arica. Del edificio de Torre Tagle pasaron los señores De la Piedra y Mariátegui a Palacio, donde conferenciaron con el presidente Leguía sobre el mismo tema y otros asuntos de actualidad. También recibió el señor Leguía al presidente del Jockey Club, doctor Checa Eguiguren, quien fue a invitarlo a las carreras del próximo domingo, día en que se correrá el clásico Presidente de la República.