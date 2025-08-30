1925: Santa Rosa

Hoy se conmemora un aniversario más de Santa Rosa de Lima, la primera santa que tuvo el continente americano y que es patrona de nuestro país, de América y de Filipinas. También ha sido declarada patrona de la policía. Nuestra santa fue modelo de amor a los pobres, sin hacer distingos entre su color o su situación. Con la misma generosidad curaba las heridas de un esclavo que las de un hombre blanco. Con la misma compasión daba alimento a los pobres y a los enfermos, llevándoles también palabras de consuelo y palabras de fe. Compartió el ascetismo con la compasión cristiana. H.L.M.