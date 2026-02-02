Escucha la noticia
1926: Descubrimiento en Paracas
Se nos informa que el resultado obtenido en la excursión practicada recientemente por un grupo de Catedráticos y alumnos de la Facultad de Ciencias ha sido satisfactorio. El objeto de esta excursión fue practicar excavaciones en una zona descubierta por el director del museo de arqueología de la Universidad de San Marcos, doctor Julio C. Tello. Según versiones autorizadas, hechas las excavaciones en Paracas, se han extraído numerosos objetos de cerámica, tejidos y láminas de oro de inapreciable valor para la arqueología.