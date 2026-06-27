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1926: El delegado en la comisión plebiscitaria

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    En breves horas, el Callao y Lima tributarán una manifestación de aplauso y de viva simpatía a nuestro delegado en la Comisión Plebiscitaria de Arica y Tacna, señor Freyre Santander, que vuelve a la capital de la República después de haber servido en aquellas provincias nuestras a la noble causa del Perú, en forma serena, inteligente, discreta y firme, satisfaciendo, ampliamente, las patrióticas aspiraciones nacionales y contribuyendo, de manera notoria, al triunfo moral obtenido por nuestro país en la ingrata brega plebiscitaria.

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