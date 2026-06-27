1926: El delegado en la comisión plebiscitaria

En breves horas, el Callao y Lima tributarán una manifestación de aplauso y de viva simpatía a nuestro delegado en la Comisión Plebiscitaria de Arica y Tacna, señor Freyre Santander, que vuelve a la capital de la República después de haber servido en aquellas provincias nuestras a la noble causa del Perú, en forma serena, inteligente, discreta y firme, satisfaciendo, ampliamente, las patrióticas aspiraciones nacionales y contribuyendo, de manera notoria, al triunfo moral obtenido por nuestro país en la ingrata brega plebiscitaria.

En breves horas, el Callao y Lima tributarán una manifestación de aplauso y de viva simpatía a nuestro delegado en la Comisión Plebiscitaria de Arica y Tacna, señor Freyre Santander, que vuelve a la capital de la República después de haber servido en aquellas provincias nuestras a la noble causa del Perú, en forma serena, inteligente, discreta y firme, satisfaciendo, ampliamente, las patrióticas aspiraciones nacionales y contribuyendo, de manera notoria, al triunfo moral obtenido por nuestro país en la ingrata brega plebiscitaria.