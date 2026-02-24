1926: El inventor del autogiro declara

Declaraciones de Juan de la Cierva, el inventor del helicóptero (autogiro): “Las objeciones sobre el éxito rotundo del autogiro son infundadas, pues el helicóptero revolucionará las construcciones de aeroplanos”. “El principio está resuelto; tengo solo 30 años y hace 15 que me ocupo de la aviación. El actual autogiro se ha construido en España con materiales diversos e inadecuados, tomados de aquí y de allá, sin miras de que fuera una cosa ya perfeccionada, sino como una simple idea y triunfo de un principio; sin embargo, aterriza verticalmente sin deslizarse más que cuatro o seis pies”.

