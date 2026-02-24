El Comercio
opinion
efemerides

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: El inventor del autogiro declara

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Declaraciones de Juan de la Cierva, el inventor del helicóptero (autogiro): “Las objeciones sobre el éxito rotundo del autogiro son infundadas, pues el helicóptero revolucionará las construcciones de aeroplanos”. “El principio está resuelto; tengo solo 30 años y hace 15 que me ocupo de la aviación. El actual autogiro se ha construido en España con materiales diversos e inadecuados, tomados de aquí y de allá, sin miras de que fuera una cosa ya perfeccionada, sino como una simple idea y triunfo de un principio; sin embargo, aterriza verticalmente sin deslizarse más que cuatro o seis pies”.

