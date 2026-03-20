1926: El patriotismo de las mujeres tacneñas

Nuevamente ha principiado el éxodo de las familias peruanas del sur. Nuevamente el elemento chileno, patriotas a sueldo, se esmeran en hostilizar, en atropellar, en intimidar y hasta en maltratar y ultrajar a las mujeres peruanas por el solo hecho de no ocultar su amor a la patria de sus mayores, por ser hijas de personas que, no obstante la odisea que hace cerca de medio siglo viven allí, no tienen reparo en declarar su ciudadanía y ayudan, en lo que a la medida de sus esfuerzos está, a los peruanos que trabajan allí con toda energía y ahínco para que se impongan, de una vez por todas, el derecho y la justicia.

Nuevamente ha principiado el éxodo de las familias peruanas del sur. Nuevamente el elemento chileno, patriotas a sueldo, se esmeran en hostilizar, en atropellar, en intimidar y hasta en maltratar y ultrajar a las mujeres peruanas por el solo hecho de no ocultar su amor a la patria de sus mayores, por ser hijas de personas que, no obstante la odisea que hace cerca de medio siglo viven allí, no tienen reparo en declarar su ciudadanía y ayudan, en lo que a la medida de sus esfuerzos está, a los peruanos que trabajan allí con toda energía y ahínco para que se impongan, de una vez por todas, el derecho y la justicia.