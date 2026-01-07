(Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
Hace 100 años
Hace 100 años

1926: Fermín Tangüis condecorado 
Fermín Tangüis hace mucho que tiene ganada la simpatía de todos los peruanos. Sus servicios prestados a la agricultura nacional son de mucha importancia. En una época en la que una de nuestras principales fuentes de riqueza, la algodonera, pasaba por un período difícil, creó un tipo de algodón que hoy es el preferido en los mercados por su magnífica calidad. Esto ha redundado en beneficio de nuestros agricultores y de la economía nacional. Por ello, el gobierno y varias instituciones le otorgaron premios. Ahora el Gobierno de España le concede la Gran Cruz de Agricultura.

