1926: Los restos de Pedro Menéndez de Avilez

D.P. Davis, millonario estadounidense y filántropo, ha tomado sobre sí la tarea de presentar a la posteridad los restos de un ilustre español, don Pedro Menéndez de Avilez, fundador de la ciudad de San Agustín. El Sr. Davis correrá con la donación de un mausoleo especial que contendrá dichos despojos. La urna que ha guardado los restos del explorador español por tres siglos y medio reposa actualmente en una caja de seguridad esperando la terminación del mausoleo. Estos despojos fueron traídos hace dos años a la Florida por el Sr. A.L. Cuesta.

