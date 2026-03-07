1926: ¿Los reyes de España en América?

El “Post” de Washington dice que el rey y la reina de España irán a Sudamérica en barcos de guerra, visitando Buenos Aires, Río de Janeiro, Montevideo y Santiago de Chile, y zarpando después de Buenos Aires para una detenida gira por Estados Unidos. Después de visitar al presidente Coolidge, se dirigirán a California. El “Post” afirma que el embajador español, señor Riano, está en Madrid con el objeto de arreglar el viaje. El ministro de Relaciones Exteriores y la embajada española en Estados Unidos niegan que tengan conocimiento de la visita de los reyes a América que el “Post” anuncia.

