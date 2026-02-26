El Comercio
·
opinion
·
efemerides

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

1926: Pershing al presidente de EE.UU.

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    El general Pershing le manifestará al presidente Coolidge que hay tres requisitos necesarios para asegurar la paz y libertad de los residentes peruanos cuando comience la inscripción de votantes. Que los peruanos desterrados se hallen en condiciones de regresar a Tacna y Arica sin peligro de violencias por parte de los chilenos; que los peruanos residentes en los territorios en disputa se hallen libres de la coerción contra la expresión de sus opiniones o de todo castigo por relacionarse con los comisionados electorales del Perú; y que los agentes electorales peruanos puedan trabajar sin ser molestados