1926: Pershing al presidente de EE.UU.

El general Pershing le manifestará al presidente Coolidge que hay tres requisitos necesarios para asegurar la paz y libertad de los residentes peruanos cuando comience la inscripción de votantes. Que los peruanos desterrados se hallen en condiciones de regresar a Tacna y Arica sin peligro de violencias por parte de los chilenos; que los peruanos residentes en los territorios en disputa se hallen libres de la coerción contra la expresión de sus opiniones o de todo castigo por relacionarse con los comisionados electorales del Perú; y que los agentes electorales peruanos puedan trabajar sin ser molestados

