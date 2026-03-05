1926: Postergación del plebiscito

Arica. En vista de los repetidos rumores de que las fechas plebiscitarias probablemente serán postergadas, el corresponsal sondeó a las delegaciones cuidadosamente y ello ha demostrado que en la actualidad las labores continúan sobre la firme determinación de que la inscripción debe comenzar el 15 del presente, especialmente desde que ya se han colocado avisos en este sentido en muchas zonas electorales. Si surgiera alguna necesidad para establecer un período de inscripción más largo, o que hiciera el tiempo fijado para ello inapropiado, seguramente surgiría la tendencia de extender el período de inscripción.

Arica. En vista de los repetidos rumores de que las fechas plebiscitarias probablemente serán postergadas, el corresponsal sondeó a las delegaciones cuidadosamente y ello ha demostrado que en la actualidad las labores continúan sobre la firme determinación de que la inscripción debe comenzar el 15 del presente, especialmente desde que ya se han colocado avisos en este sentido en muchas zonas electorales. Si surgiera alguna necesidad para establecer un período de inscripción más largo, o que hiciera el tiempo fijado para ello inapropiado, seguramente surgiría la tendencia de extender el período de inscripción.