1926: Sacerdotes expulsados

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    La Habana. Catorce sacerdotes españoles expulsados de México, que llegaron a esta ciudad a bordo del vapor Espagne, no lograron obtener permiso para desembarcar, habiendo sido infructuosos los esfuerzos hechos por personas prominentes de La Habana para lograr el desembarque de los religiosos, pues el departamento de inmigración anunció que no podía hacerse excepción alguna por cuanto la ley era bien clara al prohibir el desembarque de no residentes en Cuba que hayan sido expulsados de otros países.

