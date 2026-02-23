El Comercio
Noticias

1926: Tenis francés

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    El francés Rene Lacoste se convirtió en el campeón mundial de 1926 de tenis bajo techo al derrotar a Jean Borotra, también francés, en un match espectacular que duró dos horas y media. Los próximos matches, que se realizarán en los últimos días de la semana, deberían indicar cuánta significación puede tener este contratiempo para los jugadores estadounidenses en lo que se refiere al posible paso de la supremacía internacional de la raqueta de manos de los Estados Unidos a la de Francia.

