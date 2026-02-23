1926: Tenis francés

El francés Rene Lacoste se convirtió en el campeón mundial de 1926 de tenis bajo techo al derrotar a Jean Borotra, también francés, en un match espectacular que duró dos horas y media. Los próximos matches, que se realizarán en los últimos días de la semana, deberían indicar cuánta significación puede tener este contratiempo para los jugadores estadounidenses en lo que se refiere al posible paso de la supremacía internacional de la raqueta de manos de los Estados Unidos a la de Francia.

