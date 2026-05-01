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1926: Transmisión de fotografías por radio

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Llega una noticia de Nueva York. La Radio Corporation y la Marconi Wireless Co. de Inglaterra han inaugurado el servicio comercial de figuras por medio de radio. La primera transmisión ha sido la de la fotografía de los oradores de la Sociedad de Peregrinos durante el banquete que esta celebró en Londres el miércoles pasado. La transmisión comenzó a las 7 de la noche desde Londres, pero debido a la estática y otras perturbaciones no quedó terminada antes de una hora y 45 minutos. Los principales concurrentes a la fiesta eran reconocibles fácilmente en la figura transmitida por radio.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.