1926: Visita de futbolistas españoles a Lima

Desde su llegada a esta capital, los futbolistas españoles que integran el conjunto del Real Deportivo Español se han dedicado a visitar la ciudad y los balnearios, así mismo han visitado a su cónsul y connacionales. Con anticipación los futbolistas argentinos del club Progresista anunciaron visitar a sus camaradas españoles, lo que hicieron ayer al mediodía en el Hotel Bolívar, donde los europeos se encuentran alojados. A las 5 p.m. los delegados y jugadores del Real Deportivo se constituyeron en Palacio con el objeto de saludar al presidente Leguía.

Desde su llegada a esta capital, los futbolistas españoles que integran el conjunto del Real Deportivo Español se han dedicado a visitar la ciudad y los balnearios, así mismo han visitado a su cónsul y connacionales. Con anticipación los futbolistas argentinos del club Progresista anunciaron visitar a sus camaradas españoles, lo que hicieron ayer al mediodía en el Hotel Bolívar, donde los europeos se encuentran alojados. A las 5 p.m. los delegados y jugadores del Real Deportivo se constituyeron en Palacio con el objeto de saludar al presidente Leguía.