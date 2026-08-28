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1926: Visita de futbolistas españoles a Lima

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Desde su llegada a esta capital, los futbolistas españoles que integran el conjunto del Real Deportivo Español se han dedicado a visitar la ciudad y los balnearios, así mismo han visitado a su cónsul y connacionales. Con anticipación los futbolistas argentinos del club Progresista anunciaron visitar a sus camaradas españoles, lo que hicieron ayer al mediodía en el Hotel Bolívar, donde los europeos se encuentran alojados. A las 5 p.m. los delegados y jugadores del Real Deportivo se constituyeron en Palacio con el objeto de saludar al presidente Leguía.

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