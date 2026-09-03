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Las virtudes terapéuticas del ajo porro

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Pasando cerca de los mercados vemos casi siempre grandes pilas de ajos y ajos porros que exhalan un penetrante olor que nos obliga a apresurar el paso para alejarnos de él. Los vemos siempre, en verano e invierno, gracias al buen método cultural de los huertos y a la conservación natural de los bulbos del ajo y de los porros. Hace poco, los diarios parisienses insistían sobre las virtudes higiénicas y curativas del ajo, lo que no es nuevo, pues desde la antigüedad este condimento de sabor agrio, picante y olor penetrante ha sido recomendado para combatir distintas enfermedades.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.