Las virtudes terapéuticas del ajo porro

Pasando cerca de los mercados vemos casi siempre grandes pilas de ajos y ajos porros que exhalan un penetrante olor que nos obliga a apresurar el paso para alejarnos de él. Los vemos siempre, en verano e invierno, gracias al buen método cultural de los huertos y a la conservación natural de los bulbos del ajo y de los porros. Hace poco, los diarios parisienses insistían sobre las virtudes higiénicas y curativas del ajo, lo que no es nuevo, pues desde la antigüedad este condimento de sabor agrio, picante y olor penetrante ha sido recomendado para combatir distintas enfermedades.

Pasando cerca de los mercados vemos casi siempre grandes pilas de ajos y ajos porros que exhalan un penetrante olor que nos obliga a apresurar el paso para alejarnos de él. Los vemos siempre, en verano e invierno, gracias al buen método cultural de los huertos y a la conservación natural de los bulbos del ajo y de los porros. Hace poco, los diarios parisienses insistían sobre las virtudes higiénicas y curativas del ajo, lo que no es nuevo, pues desde la antigüedad este condimento de sabor agrio, picante y olor penetrante ha sido recomendado para combatir distintas enfermedades.