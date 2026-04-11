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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Dolores de generación 

“La generación del dolor hizo de la crisis un punto de partida. Hoy, la nuestra corre el riesgo de hacer de ella un estado permanente”.

    Sergio Ricardo Salgado Calderon
    Por

    Estudiante de Historia en la UDEP

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú ya conoció una generación marcada por el desastre: se la llamó la “generación del dolor”. Fueron los que nacieron durante y después de la guerra del Pacífico, viendo un país devastado y, sobre todo, un horizonte incierto. Su infancia transcurrió entre la reconstrucción nacional y la necesidad de proyectarse hacia el futuro. Y, de ese escenario adverso, emergieron figuras que redefinieron el pensamiento, la ciencia y la literatura del país, como Tello, Belaúnde, Riva Agüero, Racso, Valdelomar, entre otros tantos. Sobre sus hombros se asentaron, años después, los miembros de la generación del centenario.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.