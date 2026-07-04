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El Perú se está secando

“La crisis del agua ya no es una amenaza futura, sino una realidad presente”.

    Marjori Porras
    Por

    Estudiante de Ingeniería Ambiental en la UCV

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    Resumen

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    Presumir de contar permanentemente con abundantes recursos naturales ha sido una de nuestras mayores ilusiones. Mientras el debate político nacional suele concentrarse en asuntos coyunturales, una amenaza mucho más profunda avanza silenciosamente: la crisis hídrica.

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