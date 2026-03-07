El Comercio
¿El peruano sabe votar?

“Tal vez la pregunta no sea si el peruano sabe votar, sino si el sistema lo sabe representar”.

    Michelle Anapaula Ayquipa Ricardi
    Por

    Estudiante de Derecho Corporativo en la Universidad Esan

    "Un llamado “voto disruptivo” puede entenderse como una sanción frente al engaño y a los liderazgos percibidos como indiferentes". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    Cada proceso electoral reactiva una premisa recurrente: la “incapacidad” del votante. En el Perú, esta simplificación ha servido para ocultar una realidad más compleja, marcada por la desconfianza institucional, el abandono estatal y las brechas sociales que condicionan la decisión política.

