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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Emprender mientras se estudia?

“ Cada vez más estudiantes deciden emprender mientras continúan con su formación”.

    Dagne Celene Alarcón Polanco
    Por

    Estudiante de Administración de Negocios Internacionales en la USMP

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Durante mucho tiempo, se ha pensado que la etapa universitaria debe centrarse únicamente en estudiar para luego obtener un título profesional. No obstante, la realidad de muchos jóvenes es distinta. Cada vez más estudiantes deciden emprender mientras continúan con su formación, combinando responsabilidades académicas con proyectos propios.

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