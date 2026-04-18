¿Emprender mientras se estudia?

Durante mucho tiempo, se ha pensado que la etapa universitaria debe centrarse únicamente en estudiar para luego obtener un título profesional. No obstante, la realidad de muchos jóvenes es distinta. Cada vez más estudiantes deciden emprender mientras continúan con su formación, combinando responsabilidades académicas con proyectos propios.

Según el INEI, más del 85% de los jóvenes peruanos menores de 25 años trabaja en condiciones de informalidad, lo que evidencia las dificultades que enfrentan para acceder a oportunidades laborales estables y explica por qué cada vez más se buscan alternativas como el emprendimiento mientras continúan con sus estudios.

En este contexto, las redes sociales y las plataformas digitales han abierto nuevas posibilidades para los estudiantes emprendedores. Estas herramientas permiten promocionar productos, llegar a más personas y construir un pequeño negocio con recursos limitados.

No obstante, emprender durante la universidad también implica enfrentar desafíos importantes, como administrar el tiempo entre clases y trabajos académicos. A pesar de ello, estas experiencias permiten desarrollar habilidades prácticas como la gestión del tiempo, la toma de decisiones y la capacidad de adaptación ante las dificultades.

Finalmente, considero que, para muchos jóvenes universitarios en el Perú, emprender mientras estudian termina siendo ambas cosas: una necesidad frente a la incertidumbre laboral y, al mismo tiempo, una oportunidad para empezar a construir su propio camino.