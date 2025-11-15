¿Es posible curarse con microbios?

En la China del siglo IV, los médicos empleaban un tratamiento para tratar intoxicaciones alimentarias. Este preparado se administraba a los enfermos con el propósito de reintroducir microorganismos beneficiosos en el tracto digestivo y así recuperar su salud. Aunque rudimentaria, esta práctica marcó los primeros pasos hacia lo que hoy conocemos como trasplante de microbiota fecal (TMF) y sentó las bases para su estudio.

El descubrimiento de la microbiota cambió la forma en que entendemos la salud y la enfermedad. Contribuye a la digestión, la síntesis de vitaminas y la regulación del sistema inmunológico. Su equilibrio, conocido como eubiosis, es clave para la salud, mientras que su alteración, llamada disbiosis, se asocia con diversas patologías.

El TMF tiene como objetivo restaurar la eubiosis mediante la transferencia de microbiota de un donante sano a un receptor enfermo. Aunque su uso principal es el tratamiento de infecciones recurrentes, estudios recientes han explorado su aplicación en otras patologías relacionadas con la disbiosis, como el síndrome del intestino irritable, colitis ulcerosa, obesidad, diabetes tipo 2, trastornos autoinmunes e incluso Parkinson y Alzheimer. A diferencia de los probióticos, que contienen unas pocas cepas bacterianas beneficiosas, el TMF transfiere una comunidad microbiana completa, con una diversidad mayor, clave para restablecer funciones biológicas complejas.

Su potencial trasciende las enfermedades digestivas. Investigaciones sugieren que la microbiota intestinal influye en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, donde la disbiosis podría acelerar su progresión al impactar en procesos inflamatorios y metabólicos en el cerebro.

En este contexto, este procedimiento podría convertirse en una herramienta prometedora, no solo para restablecer el equilibrio microbiano en trastornos intestinales, sino también para abordar enfermedades complejas. Lo que alguna vez fue un remedio empírico hoy representa una estrategia respaldada por la ciencia, con el potencial de transformar el tratamiento de múltiples patologías y ampliar las fronteras de la medicina.