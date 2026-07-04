El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Libertad peruana, un derecho vulnerado

“Jamás olvidemos que la libertad es poder decidir sin miedo, poder caminar sin angustia y sentir tranquilidad en nuestros hogares”.

    Mauricio Campos
    Por

    Estudiante de Comunicación y Publicidad en la Universidad Científica del Sur

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Libertad, en su origen, significa “condición de quien no es esclavo” o “estado de quien no está preso”, según la Real Academia Española (RAE). Hoy creo que no somos realmente libres, y no me refiero al hecho de actuar de una manera u otra, sino más bien a la vida que muchos llevamos debido a las condiciones de violencia que existen en el Perú.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.