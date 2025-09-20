¿Tengo el orgullo de ser peruano?

Iván Garro
Si bien la reciente victoria obtenida en el mundial de desayunos organizado por Ibai, la elección de un papa peruano y el galardón obtenido por Maido como el mejor restaurante del mundo resultaron un éxito en cuanto a exposición mediática internacional del país, también han evidenciado problemáticas sociales como el racismo y el complejo de inferioridad.

Nuestro país es blanco de burlas expresadas en contenido digital pseudocómico que muestra al Perú como una nación bufonesca y con bajos estándares estéticos. Entre estas, abundan los memes que toman lugares desatendidos por el Gobierno con intenciones denigrantes y exageradas para sus fines “humorísticos”.

Esta situación, que se arrastra desde hace varios años, se encuentra ahora más visible con la masificación de las redes sociales y el conjunto de opiniones mixtas entre las que predominan conceptos erróneos del país avalados incluso por compatriotas. Y esto es más perjudicial de lo que parece a simple vista.

Al indagar la forma en la que otros países latinoamericanos afrontan la misma situación, se percibe una notoria diferencia a pesar de estar menos favorecidos en aspectos importantes como economía o cultura. Sus habitantes demuestran orgullo por su país y se puede ver reflejado tanto en sus comentarios como en el contenido que presentan en redes sociales. Todo ello deviene en una mejor percepción internacional de sus naciones, favoreciendo al turismo y a las oportunidades de negocio.

Está en nosotros, los ciudadanos, cambiar nuestra mentalidad derrotista, hacernos respetar, defender lo nuestro, valorar nuestra herencia ancestral y sentirnos orgullosos de quienes somos y de lo que tenemos; proyectando así una imagen pública más sólida en las redes sociales: la de un país diverso, culturalmente rico, abundante en recursos y con un futuro próspero.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Iván Garro es estudiante de Marketing en la Universidad de Lima

