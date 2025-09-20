¿Tengo el orgullo de ser peruano?

Si bien la reciente victoria obtenida en el mundial de desayunos organizado por Ibai, la elección de un papa peruano y el galardón obtenido por Maido como el mejor restaurante del mundo resultaron un éxito en cuanto a exposición mediática internacional del país, también han evidenciado problemáticas sociales como el racismo y el complejo de inferioridad.

Nuestro país es blanco de burlas expresadas en contenido digital pseudocómico que muestra al Perú como una nación bufonesca y con bajos estándares estéticos. Entre estas, abundan los memes que toman lugares desatendidos por el Gobierno con intenciones denigrantes y exageradas para sus fines “humorísticos”.

Esta situación, que se arrastra desde hace varios años, se encuentra ahora más visible con la masificación de las redes sociales y el conjunto de opiniones mixtas entre las que predominan conceptos erróneos del país avalados incluso por compatriotas. Y esto es más perjudicial de lo que parece a simple vista.

Al indagar la forma en la que otros países latinoamericanos afrontan la misma situación, se percibe una notoria diferencia a pesar de estar menos favorecidos en aspectos importantes como economía o cultura. Sus habitantes demuestran orgullo por su país y se puede ver reflejado tanto en sus comentarios como en el contenido que presentan en redes sociales. Todo ello deviene en una mejor percepción internacional de sus naciones, favoreciendo al turismo y a las oportunidades de negocio.

Está en nosotros, los ciudadanos, cambiar nuestra mentalidad derrotista, hacernos respetar, defender lo nuestro, valorar nuestra herencia ancestral y sentirnos orgullosos de quienes somos y de lo que tenemos; proyectando así una imagen pública más sólida en las redes sociales: la de un país diverso, culturalmente rico, abundante en recursos y con un futuro próspero.