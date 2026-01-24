Un evento para reprogramar la justicia

Hace algunos meses, se llevó a cabo en la Universidad Científica del Sur un evento interuniversitario que congregó estudiantes de diversas universidades peruanas para buscar soluciones a un sistema de administración de justicia nacional probo y eficiente. La hackathon Justihack reunió cerca de 100 estudiantes de ingeniería, economía, comunicaciones, negocios, ciencias políticas y derecho. El evento consistió en presentar proyectos de mejora del sistema de justicia, al cabo del cual se eligió a los tres mejores. Talleres temáticos con expertos robustecieron las propuestas, considerando aspectos legales y administrativos. Asimismo, se realizó un taller para que los equipos multidisciplinarios afinen sus propuestas.

El sistema de justicia requiere reformarse. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, ha señalado que “la clave está en la reforma de toda la administración de justicia”. Sin embargo, lleva reformándose más de tres décadas sin resultados visibles. Según Óscar Sumar, vicerrector académico de la Universidad Científica del Sur, las reformas han sido impulsadas solo por abogados, centrándose en aspectos procesales. Ha faltado una mirada más fresca, tecnológica y multidisciplinaria del tema.

Bajo esta premisa, la Universidad Científica del Sur llevó a cabo la Justihack. El 27 de octubre, el jurado evaluó siete proyectos finalistas y destacó tres propuestas que integraron tecnología, conocimientos legales e interdisciplinarios.

El tercer lugar presentó Data Humboldt, un aplicativo de inteligencia artificial para mejorar la gestión de la fiscalía, permitiendo monitorear plazos, cargas y desempeño mediante tableros visuales predictivos. El segundo lugar presentó el Semáforo Judicial, una plataforma que mide la imparcialidad de entrevistas de la JNJ, detectando sesgos mediante inteligencia artificial. El equipo ganador presentó Justa, una inteligencia artificial que analiza resoluciones judiciales para identificar sesgos de género mediante procesamiento de lenguaje natural.

El hackathon Justihack permitió ver que estudiantes de diversas universidades tienen preocupación por encontrar soluciones a uno de los problemas más importantes que enfrenta el país. ¡Que sigan más de estas iniciativas!