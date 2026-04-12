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El síndrome Pérez

    Ricardo Uceda
    Por

    Periodista

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    José Domingo Pérez no continuará en el cargo tras decisión unánime de la JNJ en su proceso de ratificación. Foto: GEC.
    José Domingo Pérez no continuará en el cargo tras decisión unánime de la JNJ en su proceso de ratificación. Foto: GEC.

    La aparición del exfiscal José Domingo Pérez como abogado defensor de Pedro Castillo fue una sorpresa desagradable para quienes lo consideraban un héroe anticorrupción destituido por las fuerzas de un supuesto pacto corrupto. El acontecimiento tiene varias aristas que merecen considerarse porque en los próximos años ocurrirá, para bien o para mal, una reforma del sistema de justicia. Decimos para mal porque si algún sector político dominante –por ejemplo, el fujimorismo con aliados– emplea la misma receta que aplicaba el doctor Pérez a sus investigados, iremos de Guatemala a Guatepeor.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.