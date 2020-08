Una anciana de 76 años se mostró agradecida con todo el personal médico del Hospital La Caleta de Chimbote, Áncash, pues en el día de su cumpleaños pudo retornar a casa tras recuperarse de un shock hipovolémico. Antes de reunirse con sus familiares, recitó un poema a todos los profesionales que cuidaron de ella.

Desde el nosocomio en mención se informó que Doña Adilia ingresó de emergencia por un franco shock hipovolémico (afección en la que el porcentaje de plasma es demasiado bajo). Pese a ello, a pesar de ser una paciente renal de muchos años pudo ser estabilizada y con los días logró revertir su cuadro clínico gracias a los cuidados del personal médico.

“Gracias a Dios por la vida, por esta oportunidad y gracias de igual manera para todo el personal de La Caleta, tengo una poesía para ellos... Ya va cayendo la tarde y yo no me quejo, siempre anduve sola, muy sola... y aunque a veces me faltó el pan y agua, mi voz se levantó del mismo modo”, dijo la longeva mujer.

Se supo que la mujer regresó a su querido puerto de Samanco, ubicado en el distrito con el mismo nombre, en la provincia del Santa. A su salida del hospital no dejó de agradecer el buen trato que recibió.

“Cuando un tratamiento brinda sus frutos y un paciente se recupera es el justo pago que el personal de salud necesita para seguir luchando en primera línea, pero hay ocasiones en que el paciente nos regala algo más que su mejoría”, informó el nosocomio a través de sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Trujillo: alcalde de Moche declara que su distrito no acatará cuarentena por COVID-19

MÁS NOTICIAS SOBRE CORONAVIRUS EN EL PERÚ