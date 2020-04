Los médicos del establecimiento de salud de Recuay, en Áncash, han anunciado que no brindarán atención a los pacientes de coronavirus que requieran hospitalización debido a la falta de implementos de protección que ponen en riesgo la vida y salud del personal.

“Por unanimidad hemos decidido no brindar atenciones a pacientes COVID-19 que requieran manejo hospitalario para no arriesgar la salud y la vida de todo el personal. A la fecha no tenemos la indumentaria de bioseguridad, no se brinda atención de alimentación al personal y no existe un servicio de lavandería ni choferes”, ha manifestado Richard Bobadilla Chávez, presidente de la Federación Médica de Huaraz, a través de un video.

En un comunicado público, los profesionales y técnicos de salud del Hospital de Apoyo de Recuay han señalado que a la fecha no se ha dispuesto los ambientes necesarios para realizar la atención diferenciada ni la adecuada ambulancia para los traslados de los pacientes y tampoco se ha implementado la Unidad de Rayos X para la ayuda diagnóstica y manejo oportuno.

“No hemos visto hasta la fecha que el Gobierno Regional, la Dirección Regional de Salud de Áncash y la Red de Salud Huaylas Sur hayan venido para brindar la ayuda existiendo un plan de emergencia regional. Estamos comprometidos, pero necesitamos el apoyo correspondiente para no enfermar a nuestras familias”, señalan.

Los galenos han advertido con cerrar el centro de salud y presentar las denuncias penales contra las autoridades de Salud por poner en riesgo al personal.

En tanto, el director del Hospital de Apoyo de Recuay, Frank Rojas, aclaró que sí cuentan con los implementos de protección y que el nosocomio seguirá atendiendo bajo los protocolos establecidos por el Gobierno.

"Lo que ha dicho el doctor Bobadilla es falso. Sí contamos con el equipo necesario para diagnosticar los posibles casos de coronavirus, tenemos gorros, lentes, mandilones y 25 pruebas rápidas. Se ha establecido un triaje diferenciado para atender a los pacientes. Lo que si no contamos es con la Unidad de Rayos X", declaró a El Comercio.

Además, informó que los trabajadores del sanatorio vienen implementando algunas cápsulas artesanales para el transporte de pacientes y ha tomado medidas de prevención como el forrado de la ambulancia principal.

