El titular de la Dirección Regional de Salud de Áncash (Diresa), Luis Huamaní Palomino, aseguró que el nivel de transmisión del coronavirus está disminuyendo y que el crecimiento de la pandemia en esta región es lento.

El epidemiólogo explicó que el factor Rt está por debajo de 1 en Áncash, lo que significa que una persona infectada, en promedio, no puede contagiar a nadie. Además, afirmó que está la región llegando a la cúspide de la curva de contagios del COVID-19.

“El factor Rt está en 0.98, pero tenemos dudas porque si no tengo un tamizaje de 300 pruebas diarias no se puede determinar con precisión, pero, en general, como región estamos llegando a la cúspide, hay un aplanamiento en estos momentos. Hace dos meses duplicábamos los casos en menos de 15 días. Ahora ya no es así, actualmente, si notifico 10 casos positivos al día, dentro de 30 días hay cinco o seis, o sea la transmisión del virus está disminuyendo, y cuando disminuye la transmisión pensamos que la población se está cuidando mejor”, declaró el médico a El Comercio.

Vale indicar que el factor Rt, es el número reproductivo básico de una enfermedad infecciosa multiplicado por la proporción de personas susceptibles que todavía quedan en la comunidad.

Sin embargo, Huamaní Palomino afirmó que es difícil saber cuándo llegaremos al descenso de la curva de contagios si la población no practica las medidas de distanciamiento, la higiene de manos y el uso de la mascarilla.

Además, el funcionario se mostró de acuerdo con la ampliación de la cuarentena focalizada en las provincias del Santa, Casma y Huaraz, hasta el 31 de agosto, ya que en las dos últimas localidades experimentan un incremento sostenido de casos de coronavirus.

Según la Sala Situacional Epidemiológica COVID-19 de Áncash, en total 19.370 personas han sido diagnosticadas con el coronavirus, 1079 han fallecido y 9267 ya se han recuperado. El índice de letalidad es de 5.6 %, es decir, de cada 100 personas afectadas por la infección, cinco mueren.

Acciones para contener el avance de la pandemia

Huamaní dijo que se ha dispuesto la repartición de la ivermectina en cada establecimiento de salud para tratar a los pacientes con el coronavirus e invertirán presupuesto en el alquiler de hoteles en las ciudades donde se registran más casos de COVID-19 para que los pacientes asintomáticos cumplan la cuarentena.

Adicionalmente, comentó que se realizan las gestiones para instalar dos laboratorios de pruebas moleculares durante la ceremonia de inauguración del nuevo ambiente de hospitalización temporal en el nosocomio Eleazar Guzmán Barrón, situado en el distrito de Nuevo Chimbote.