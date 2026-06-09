El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) llegará a 1,696 viviendas ubicadas en zonas urbanas y rurales del departamento de Áncash para recopilar información actualizada sobre seguridad ciudadana, acceso a servicios básicos, telecomunicaciones y otros indicadores relacionados con las condiciones de vida de la población. Las visitas forman parte del trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) 2026.

Como parte de las acciones de supervisión y difusión de esta investigación estadística, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, llegó a la ciudad de Huaraz para informar a la población sobre los objetivos y alcances de la encuesta, así como verificar el desarrollo de las actividades programadas en la región.

“La Enapres constituye una herramienta fundamental para medir el avance de los programas presupuestales y generar información confiable que permita fortalecer las políticas públicas en beneficio de la población. La participación de las familias seleccionadas es clave para conocer con mayor precisión la realidad del país”, destacó el Dr. Gaspar Morán Flores.

La encuesta permitirá obtener información sobre acceso a agua, desagüe y electricidad, uso de servicios de telecomunicaciones, inseguridad ciudadana y conocimientos sobre prevención de enfermedades como dengue, araña casera y rabia canina, entre otros temas vinculados al seguimiento y evaluación de 18 programas presupuestales del Estado.

Asimismo, la información recopilada contribuirá a conocer con mayor precisión las condiciones de vida de la población y servirá para fortalecer el diseño y evaluación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Alcance de la muestra

A nivel nacional, la Enapres contempla una muestra de 59 968 viviendas. En el departamento de Áncash se seleccionaron 1 696 viviendas de forma aleatoria, garantizando la representatividad estadística de los resultados. De este total, 1 040 viviendas corresponden a la ciudad de Huaraz, las cuales están siendo visitadas por nuestros encuestadores en el presente año.

Resultados recientes de la Enapres muestran que, en el año 2025, el 90,7% de los hogares del departamento cuenta con acceso al servicio de agua por red pública.

Respecto a las telecomunicaciones, el 87,4% de la población urbana de 12 y más años de edad utiliza internet. Asimismo, el 81,4% de la población de 12 y más años de edad de las áreas urbana y rural manifestó estar satisfecha con el servicio de telefonía móvil.

Personal identificado y confidencialidad garantizada

El trabajo de campo está a cargo de personal técnico del INEI debidamente identificado con chaleco, gorra y fotocheck con código QR, el cual permite verificar la identidad de los encuestadores a través de la página web oficial de la institución.

El INEI recordó que toda la información proporcionada por la población es estrictamente confidencial y está protegida por el secreto estadístico, conforme a lo establecido por ley. Los datos recopilados serán utilizados únicamente con fines estadísticos.