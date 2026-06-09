Resumen

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El INEI llegará a 1,696 viviendas ubicadas en zonas urbanas y rurales del departamento de Áncash para recopilar información actualizada sobre servicios básicos.
El INEI llegará a 1,696 viviendas ubicadas en zonas urbanas y rurales del departamento de Áncash para recopilar información actualizada sobre servicios básicos.
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) llegará a 1,696 viviendas ubicadas en zonas urbanas y rurales del departamento de Áncash para recopilar información actualizada sobre seguridad ciudadana, acceso a servicios básicos, telecomunicaciones y otros indicadores relacionados con las condiciones de vida de la población. Las visitas forman parte del trabajo de campo de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres) 2026.

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