Arequipa, una de las siete regiones del país que mantiene una cuarentena estricta, no ha logrado frenar el avance del coronavirus y vive su peor momento. Aunque para el Ministerio de Salud (Minsa) los casos superan los 10.400 contagios y hay 570 fallecidos, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) reporta más del triple de infectados (32.942) y muertes que llegan a las 735 víctimas. En medio de esta situación, el personaje clave es Elmer Cáceres Llica, gobernador que tiene a su cargo los hospitales y establecimientos de salud del Minsa.

Cáceres Llica es cuestionado por su incapacidad para enfrentar a la pandemia del COVID-19. La Defensoría del Pueblo ha cursado 15 oficios al gobernador para atender la demanda del sector salud, el Ministerio Público envió más de 60 exhortaciones a la gestión de Cáceres Llica, hay dos denuncias oficiales de en Fiscalía por atentado contra la seguridad y la salud; los médicos piden su vacancia, el Colegio de Abogados lo denunció penalmente por la muerte de 702 personas y, a través de las redes sociales, varios colectivos de ciudadanos promocionan la recolección de firmas para pedir su renuncia.

¿Cuál ha sido la participación del gobernador en este estado de emergencia sanitaria?

Estos son 10 momentos sobre cómo Elmer Cáceres enfrenta la pandemia en Arequipa.

1.- Una cuarentena de dos días

El 7 de marzo se detectó el primer caso de COVID-19 en Arequipa y 10 días después (18 de marzo) el gobernador regional, por medio de su cuenta de Facebook, anunció su aislamiento voluntario para no contaminar a su familia y pidió la comprensión de su esposa por no llegar a su casa. Pero su cuarentena le duró poco. A los dos días (20 de marzo) tuvo que ir a la sede del GORE a recibir al ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, que fue enviado por el presidente, Martín Vizcarra, para verificar las medidas que se estaban implementando para afrontar la pandemia.

2.- Bloqueó el aeropuerto

El 20 de marzo se anunció la llegada de tres vuelos humanitarios de México con 230 peruanos al aeropuerto de Arequipa. Además, 400 mexicanos llegaban de Cusco a la ciudad blanca para regresar a su país en los aviones que llegaron. Cáceres Llica pidió que los aviones no aterricen en suelo arequipeño, pero como no le hicieron caso mandó a bloquear con grandes cisternas la salida del aeropuerto. Tuvo que intervenir la Fiscalía para retirar los vehículos y así permitir el pase de mexicanos para que puedan irse a su país.

3.- Su propio protocolo

Pasaban los días, los casos aumentaban y el gobernador todavía no definía un hospital COVID y no implementaba los protocolos sanitarios que el MINSA dispuso. Al contrario, el 27 de marzo, cuando ya había 15 casos, el gobernador dijo que crearía su propio comité de investigadores y científicos para buscar una pastilla o vacuna contra el virus. Días después declaró que elaboraría su propio protocolo regional farmacéutico de atención para pacientes críticos, mientras había protestas en los hospitales por falta de EPP.

4.- El gobernador habla con Putin

Durante la pandemia, Cáceres Llica ha desaparecido en varias oportunidades. No había manera de ubicarlo, pero cuando aparecía en los medios generaba desconcierto con sus declaraciones. El 10 de junio, dijo que había conversado con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para que le done medicamentos antivirales y decía que la llegada de los médicos cubanos era su iniciativa, no del gobierno nacional. Para esas fechas ya habían más 5.000 positivos y 111 fallecidos.

5.-Consumidor de ivermectina

El 17 de junio, el gobernador anunció que donó su sueldo (S/14.300) para adquirir los insumos para elaborar los preparados de la Ivermectina en Arequipa. Cáceres Llica no ha dado positivo para el COVID-19, pero el pasado 1 de julio declaró que había tomado la ivermectina, pese a que el Minsa dispuso que no está permitido su uso de modo preventivo, solo se aprobó el uso de la ivermectina en pacientes con coronavirus, bajo prescripción médica.

6.- Toque de queda por 7 días

El gobernador se opuso a la cuarentena focalizada que el Gobierno Nacional dispuso hasta el 31 de julio. Él propuso una cuarentena rígida de siete días con una paralización total de todas las actividades, como un toque de queda de una semana. Pedía que luego de los siete días se levante la cuarentena para reactivar la economía, pero tema de fondo era que el hospital Honorio Delgado Espinoza había colapsado y no podía terminar los arreglos de fachada en varios ambientes del nosocomio para implementar más camas. Su pedido no prosperó.

7.- Campaña presidencial

En medio de la crisis sanitaria, mediante redes sociales y pintas se comenzó a promover candidatura presidencial de Elmer Cáceres Llica. Desde mayo aparecieron propagandas en Facebook y pintas con la frase “Llica presidente 2021” en Puno, Cusco, Ica. Cuando se le consultó sobre su candidatura presidencial dijo que no tiene nada que ver con dicha campaña y que no autorizó a nadie realizarla.

8.- Continuos cambios

Desde el inicio de la pandemia, el gobernador ha cambiado tres gerentes de salud. Inició la emergencia sanitaria con Dember Muñóz que duró hasta el 7 de junio. Luego asumió el cargo Leonardo Chirinos que duró hasta el 19 de julio. El nuevo gerente es Christian Nova, cuestionado ex director del hospital Goyeneche. También, en plena emergencia cambió tres veces al director del hospital Honorio Delgado Espinoza. Pasaron por el cargo los médicos Octavio Chirinos Apaza, Juan Condori Champi y el actualmente el director es Richard Hernández Mayori.

9.- Multa por no cumplir el protocolo

Hace cinco días, la Sala Mixta de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confirmó la multa de S/ 6.450 (15 Unidades de Referencia Procesal) para el gobernador rede Arequipa, por no haber cumplido debidamente con implementar el “Protocolo de Prevención y atención para los pacientes del COVID-19 en la región Arequipa”.

10.-Denuncias

Este lunes, el Colegio de Abogados de Arequipa denunció al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica y contra los que resulten responsable, ante Fiscalía Provincial Penal por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio simple, exposición de persona al peligro y contra la administración pública en agravio de los ciudadanos y colectividad de Arequipa y de las 702 personas muertas por COVID-19.





