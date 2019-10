Desde hace tres meses los establecimientos de salud administrados por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no disponen de diclofenaco, un fármaco que es recetado médicamente para bajar la inflamación y calmar el dolor.

El director de la Dirección Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas (DIREMID), Pedro Escobedo Tejada, indicó que cada mes deberían recibir un lote de 50.000 ampollas de diclofenaco para distribuirlos en los 260 establecimientos que hay en la región. Sin embargo, actualmente enfrentan un desabastecimiento de este medicamento.

“Estamos a la espera de 150.000 ampollas. Son tres entregas que deben llegar juntas en estos días y deben durarnos para tres meses. Parece que el proveedor ha tenido problemas con la exportación. Este analgésico es muy usado en los establecimientos de salud. Normalmente demoramos 30 días en distribuir todos los medicamentos a todos los puestos de salud, pero por la urgencia, cuando lleguen en una semana haremos todo el trabajo”, dijo Escobedo Tejada.

El especialista explicó que debido al desabastecimiento, los médicos reemplazan el diclofenaco por el ibuprofeno y el paracetamol. No obstante, recordó que existe una disposición, luego de que se lanzara una alerta de que su consumo en altas dosis puede generar riesgo cardiovascular, de que estos medicamentos no se puede recetar más de cinco días.

“El uso de los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) como diclofenaco, paracetamol y el ibuprofeno deben ser controlados, su uso no puede ser mayor a cinco días. Si en esos cinco días no solucionamos la causa del dolor, debemos buscar otro tratamiento. Aunque en el Perú no se ha reportado efectos secundarios es mejor tomar las precauciones”, informó Escobedo Tejada.

El director regional de Salud de las Personas, Ismael Cornejo Roselló, explicó que hay un uso irracional de los medicamentos y eso se puede comprobar no solo con la proliferación de establecimientos farmacéuticos formales, sino también informales. Agregó que el comercio de los medicamentos está creciendo exorbitantemente.

- Campaña -

Del 21 al 25 de este mes, la DIREMID iniciará una campaña denominada la medicina bamba mata. La representante de Fiscalización de la DIREMID, Patricia Delgado Carpio, señaló que desarrollarán un programa para educar a la población en reconocer medicamentos falsificados, adulterados, vencidos o de contrabando.

La representante de Fiscalización de la DIREMID, Patricia Delgado, informó sobre el inicio de un programa para educar a la población en reconocimiento de medicamentos falsificados, adulterados, vencidos o de contrabando. (Foto: Zenaida Condori)

En la región Arequipa hay un promedio de 1.100 farmacias que expenden todo tipo de medicamentos. Pese a las fiscalizaciones de la Diremid, se siguen encontrando fármacos de dudosa procedencia.

Delgado Carpio aconsejó no comprar medicinas en las tiendas, ferias, centros comerciales, ni por internet. Asimismo, pidió a la población exigir que en una farmacia los atienda un químico farmacéutico. Advirtió que los establecimientos que no cuenten con el profesional serán clausurados y recibirán una multa de tres Unidades Impositivas Tributarias, es decir S/12.600. Además, ofertan medicinas adulteradas el propietario será denunciado penalmente y puede recibir una pena de hasta ocho años de prisión.

