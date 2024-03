El incremento del nivel de anemia infantil por deficiencia de hierro no se detiene a nivel nacional. La prevalencia de esta enfermedad en niños y niñas de 6 a 35 meses fue de 43,1% en el 2023, según los resultados de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esto representa un incremento en 0,7 puntos del porcentaje registrado en el 2022: 42.4%.

Prevalencia de anemia a nivel nacional de 2009 a 2023. Foto: Inei.

Las estadísticas muestran que 15 regiones del país registran un aumento en el nivel de anemia infantil. Por segundo año consecutivo, Puno y Ucayali son las regiones con mayor nivel de anemia infantil en el Perú con un 70,4% y 59,4% respectivamente. Llama la atención el caso de Puno, donde el promedio incrementó en 3,2 puntos porcentuales en relación con el 2022 . De esta forma, en promedio, 7 de cada 10 menores de 3 años de la región del sur tienen anemia.

Nivel de anemia por región en el 2023. Foto: INEI

Asimismo, es alarmante el caso de Lima región y Moquegua, donde la prevalencia de la enfermedad incrementó en 7,7 y 7,1 puntos porcentuales en un año.

Para Sarah Laughton, representante en Perú del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, resulta preocupante la tendencia al alza de la prevalencia de anemia en los dos últimos años, que nos acerca al nivel del 2018: 42,5%.

Laughton destacó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando la prevalencia nacional o local de anemia es mayor al 40% se considera como un problema de salud pública severo.

Para Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, entre las principales causas de esta situación, se encuentra la recesión económica del año pasado, que incrementó el precio de alimentos. “Subieron los precios de alimentos de origen animal que aportan proteínas y los alimentos ricos en hierro. La falta de acceso a ellos desencadena anemia y otros tipos de malnutrición”, explicó.

Asimismo, mencionó que otros de los factores que han originado este resultado son los desastres naturales, como huaicos o lluvias, ocurridos principalmente en la costa y selva durante el 2023. “Estos provocan escasez de agua segura y exponen a los niños a la enfermedad diarreica aguda, parasitosis, entre otras enfermedades. Esto impacta en su estado nutricional y en el desarrollo de anemia”, subrayó.

Por su parte, Laughton sostuvo que la anemia no es exclusiva de familias en situación de pobreza , porque se observa en todos los estratos económicos. “Un menor que no vive en estado de pobreza puede desarrollar anemia si su dieta no incluye alimentos ricos en hierro. Por eso, debe afrontarse como un problema de salud pública que afecta a toda la población”, detalla.

Cabe resaltar que este Diario publicó anteriormente un informe sobre la dramática diferencia entre un niño menor de 3 años que padece anemia y otro que crece sano. El impacto de la enfermedad en el desarrollo cerebral a edad temprana es irremediable. Además, los bebes con esta afección tendrán un retraso para aprender a caminar y comunicarse, entre otros perjuicios.

Retraso para hablar, caminar, sistema inmune débil y riesgo académico son algunas de las graves consecuencias de padecer anemia a temprana edad. El impacto de esta afección al desarrollo cerebral de los niños entre 6 a 35 meses es irremediable. Este problema de salud pública afecta hoy a 4 de cada 10 niños del país sin importar su estrato económico.

Disminuye la brecha de lactancia materna en menores de 6 meses

A nivel nacional, el 69,3% de niñas y niños menores de seis meses de edad recibieron leche materna en el 2023 . Este resultado muestra una tendencia creciente en comparación con el año 2022: 65,9%.

Región 2022 2023 Diferencia 2022/2023 Amazonas 78,2% 71,2% -7 Áncash 68% 83,2% 15,2 Apurímac 81,2 79,7 -1,5 Arequipa 64,5 74 -9,5 Cajamarca 66,7 85,2 18,5 Cusco 78,8 74,7 -4,1 Departamento de Lima 52,6 56,1 3,5 Huancavelica 75,6 82,6 7 Huánuco 85 77,3 -7,7 Ica 62 48,5 -13,5 Junín 76,2 80,3 4,1 La Libertad 73,1 64,2 -8,9 Lambayeque 66,4 61,3 -5,1 Lima Metropolitana 61,7 60,1 -1,6 Loreto 67,7 77,9 10,2 Madre de Dios 49,3 55,4 6,1 Moquegua 80,1 68,9 -11,2 Pasco 70,9 71,8 0,9 Piura 48,5 66,6 18,1 Prov. Const. del Callao 49,8 64,8 15 Puno 78,8 81,2 2,4 San Martín 74,2 66,6 -7,6 Tacna 51 65,4 14,4 Tumbes 55 46,8 -8,2 Ucayali 71,3 80,9 9,6

Jessica Huamán explicó que, durante los primeros seis meses de vida, los bebes deben recibir exclusivamente leche materna , debido a que es el único alimento capaz de satisfacer todas sus necesidades nutricionales en este periodo. Asimismo, previene las infecciones respiratorias agudas y refuerza su sistema.

Por tal motivo, Huamán sostiene que la lactancia materna no debe ser reemplazada por otros alimentos, como sucedáneos, durante los primeros seis meses. Además, mencionó que la lactancia materna prolongada puede darse hasta los dos años aproximadamente.

Sarah Laughton destacó que la leche materna ayuda a que los bebes en sus primeros 6 meses mantengan las reservas de hierro con las que nacen y los protege de padecer anemia cuando dejen de lactar , así como de otras enfermedades de salud pública como la leucemia.

“El riesgo de padecer anemia aumenta en un niño que no recibió leche materna en sus primeros 6 meses. Un niño que llega a los seis meses con un bajo nivel de hierro, porque no recibió leche materna o su madre tenía bajas reservas de hierro debido a una mala alimentación, estará en desventaja. Este es uno de los factores que pueden explicar el incremento del nivel de anemia en el Perú”, asegura.

Por su parte, Huamán explicó que, a partir del sexto mes, inicia la alimentación complementaria para los bebes. En esta etapa, además de continuar con la lactancia materna, los niños empiezan a recibir otros alimentos sólidos o líquidos que deben ser ricos en nutrientes. La nutricionista señala que estos deben ser ricos en hierro para evitar el retroceso de su desarrollo.

“Es en la etapa del tránsito de la lactancia exclusiva a la alimentación complementaria cuando ocurren los picos de anemia en menores, porque las reservas de hierro disminuyen si sus padres no le brindan una dieta rica en hierro. No cumplir con esta tarea y no cumplir con los controles médicos de los niños para el descarte de anemia puede explicar por qué el porcentaje de esta enfermedad aumenta a pesar del incremento del nivel de lactancia materna”, argumentó.

¿Qué alimentos ricos en hierro debe consumir un niño y qué cantidad?

Jessica Huamán explica que los alimentos más nutritivos en hierro son la sangrecita, hígado de pollo, riñón y bazo de res. La especialista sostiene que los menores de 3 años deben consumir como mínimo dos cucharas de alimentos ricos en hierro a diario, es decir, aproximadamente 30 gramos de alimentos ricos en hierro.

ALIMENTOS Cantidad de Hierro en miligramos

por cada 2 cucharadas (30 gramos) Sangre de pollo cocida 8.9 Bazo de res 8.6 Riñón de res 3.4 Hígado de pollo 2.6 Charqui de res 2.0 Pulmón (Bofe) 2.0 Hígado de res 1.6 Carne seca 1.2 Corazón de res 1.1 Carne de carnero 1.1 Pavo 1.1 Carne de res 1.0 Pescado 0.9 Carne de pollo 0.5

“Pescados como jurel, bonito y anchoveta brindan otros minerales como el Zinc que aportan al sistema inmunológico de los niños”, refiere Huamán.

Estrategias para combatir la anemia

Como parte de las estrategias y proyectos para combatir el incremento de la prevalencia de anemia, Huamán resalta las Instancias de Articulación local de lucha contra la anemia, espacios donde actores municipales e instituciones especializadas como el Colegio de Nutricionistas de Lima se discuten las estrategias para monitorear y fiscalizar las acciones para reducir los niveles de anemia. Este proyecto fue aprobado el 2019 a partir de la Ordenanza Nº 2155 (Ordenanza que aprueba acciones municipales de lucha contra la anemia) en el marco del programa ‘Lima vive sin anemia’.

“Enviamos oficios a los 43 municipios, incluyendo a la Municipalidad de Lima (MML) para formar parte de sus estrategias para combatir la anemia. Hemos recibido la respuesta de San Miguel, Los Olivos, Breña, La Victoria, Santa María del Mar, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Cercado de Lima, Surquillo, Los Olivos y Lince. Invitamos a los demás distritos a sumarse”, indica.

Por otro lado, en enero de este año, el gobierno publicó el Plan Multisectorial para la Prevención y Reducción de la Anemia Materno Infantil en el Perú para el periodo 2024-2030. Esta estrategia tiene por objetivo contribuir a la disminución del incremento de la anemia en niños de 6 a 36 meses desde 6 ministerios.

María Elena Ugaz, oficial de Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano de Unicef, destacó la labor de este plan. “El Ministerio de Salud ya no está solo en esta lucha. Están definidas con claridad las responsabilidades y acciones que involucran a los ministerios de Vivienda y Construcción, Educación, Desarrollo Agrario, Producción e instituciones como Reniec, los gobiernos regionales y municipios”, expresó.

“Desde Unicef hemos acompañado en este esfuerzo a Huancavelica, Loreto y Ucayali. Los gobiernos regionales han comprendido que la reducción de la anemia es clave para el desarrollo infantil temprano, y han apostado por un trabajo articulado entre sectores. Huancavelica ha reducido de 65% a 57%; Loreto de 63% a 58%; Ucayali de 66% a 59%”, agregó.