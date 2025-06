El CADE Universitario de IPAE Acción Empresarial, en su edición 2025, tuvo una segunda jornada de presentaciones con alto impacto coyuntural, como voto informado, desinformación y demás.

En el primer turno se realizó la presentación “Voto joven: La voz de una generación” a cargo de Rolando Arellano, Director Ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer. En un segundo espacio “Votar para unir: El poder del diálogo en democracia”, a cargo de Augusto Townsend, Fundador de COMITÉ y co-fundador de RECAMBIO.

Cade Universitario

Más tarde se presentó Jorge Yamamoto, psicólogo social y profesor principal de la PUCP con “Identidad y polarización: ¿Quién soy cuando voto?” en el cual explicó el comportamiento de los peruanos para evitar la polarización en coyuntura política.

Finalmente fue el turno de Ariana Lira, Jefa de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (EC Data), quien lideró la presentación de “Voto informado: Nuestra responsabilidad en tiempos de IA, fake news ética digital”.

Voto informado

Rolando Arellano, Director Ejecutivo de Arellano Consultoría para Crecer, compartió un análisis sobre la participación juvenil en los procesos electorales y su impacto en el futuro del país.

Arellano subrayó que el voto juvenil no solo es un derecho, sino una poderosa herramienta de cambio. Los jóvenes de hoy votan por causas, valores y propuestas concretas, dejando de lado la identificación ideológica tradicional con los partidos políticos. Este cambio refleja una transformación profunda en la política, donde la afinidad con proyectos que responden a las necesidades de una nueva generación está reemplazando las alineaciones ideológicas.

Cade Universitario 2025

A través de un estudio realizado por su consultora, Arellano presentó cifras reveladoras sobre el voto de los jóvenes. Un 66% de los jóvenes de 18 a 24 años creen que su voto es importante, pero solo el 21% se informa adecuadamente antes de votar. Además, el 41% decide su voto en la última semana antes de las elecciones, lo que refleja una tendencia de improvisación que debilita la democracia.

El análisis también reveló que un alto porcentaje de votantes, especialmente jóvenes, decide su voto sin preparación previa, lo que pone en evidencia la falta de conciencia cívica y una debilidad en el sistema democrático. Este comportamiento, según Arellano, se debe a la promesa rota de los políticos y a la desconfianza generalizada en el sistema electoral.

“El 52% de los votantes considera que informarse no tiene sentido, ya que los políticos no cumplen sus promesas. Solo el 25% se informa activamente antes de votar. Un 41% toma su decisión electoral en la última semana, y un 9% lo hace el mismo día de la elección. Además, uno de cada tres peruanos no acude a votar”, indicó el Director Ejecutivo de Arellano Consultoría.

La educación se destacó como un factor clave para mejorar la calidad del voto. Según los datos presentados, aquellos con mejor acceso a la educación tienen una mayor tendencia a ser votantes reflexivos. El 36% de los jóvenes mejor educados se consideran votantes más informados, frente al 22% de aquellos con menor acceso a la educación.

El informe también anticipó que las elecciones de 2026 serán las más complejas de la historia del país, con un aumento en el número de candidatos y partidos políticos, lo que podría generar mayor confusión en los votantes. Arellano destacó que, ante esta complejidad, es crucial que los jóvenes se preparen para votar de manera informada y consciente.

Para Arellano, votar bien no solo impacta al país, sino que también transforma al ciudadano. El voto informado es esencial para fortalecer la democracia y asegurar que los jóvenes jueguen un papel activo en la construcción del futuro de Perú. “Un 66% de los jóvenes de 18 a 24 años creen que su voto es importante, pero solo el 21% se informa adecuadamente antes de votar. El 85% dice que elegimos mal, pero culpa solo a los políticos. Recuerden que en ustedes existe la capacidad de emitir un voto informado”, argumentó.

Cade Universitario 2025

Identidad y polarización

En la sesión “Identidad y polarización: ¿Quién soy cuando voto?” de CADE Universitario 2025 organizado por IPAE Acción Empresarial, se contó con la ponencia de Jorge Yamamoto, psicólogo social y profesor principal de la PUCP, quien durante su intervención profundizó en las motivaciones e impacto de la participación juvenil en los procesos electorales. Su análisis se centró en la tendencia de deserción masiva que han mostrado los jóvenes peruanos en las últimas elecciones, un fenómeno que plantea desafíos significativos para la democracia del país.

Yamamoto resaltó cómo la polarización política, cada vez más evidente en el ámbito nacional, impacta en la identidad de los votantes jóvenes, quienes se ven cada vez más divididos frente a la creciente fragmentación de opiniones. Este fenómeno, según el experto, genera un ambiente de desconfianza y separación que podría frenar la participación política y afectar la calidad de los procesos democráticos.

Cade Universitario 2025

En este sentido, uno de los principales ejes de la ponencia fue la necesidad de reflexionar sobre el comportamiento de los peruanos frente a situaciones de interés nacional, entendiendo que disentir no es dividir. Asimismo, hizo un llamado a encontrar espacios de diálogo donde, sin importar las diferencias ideológicas, se puedan construir acuerdos y soluciones para los desafíos del país.

La polarización, afirmó el psicólogo, no solo se refleja en el ámbito político, sino que también comienza en lo cotidiano, instando a cada ciudadano a ser consciente de la manera en que sus interacciones y decisiones contribuyen a una sociedad más cohesionada o dividida.

“Creemos que el que piensa distinto es un débil mental y pasamos del conflicto a la polarización. La violencia escala hasta la polarización. Si reconocemos las diferencias entre nosotros, las diferentes historias de vida y de caminos recorridos, vamos a empezar a sumar y lograr resultados tan maravillosos como en el caso de la comida peruana“, puntualizó Jorge Yamamoto.

Escuchar para decidir

Durante el evento también se desarrolló la sesión “Votar para unir: El poder del diálogo en democracia” a cargo de Augusto Townsend, Fundador de COMITÉ y co-fundador de RECAMBIO.

En el espacio, el expositor indicó “Debemos tener en cuenta que para todo desarrollo humano la confianza es fundamental. Al confiar en alguien se asume el riesgo de que te puedan defraudar. Hemos llegado a un nivel de polarización que no ayuda al país, que nos jala hacia abajo y nos impide avanzar, pero debemos ponernos de acuerdo y para ello, hay que saber escuchar”.

Townsend también enfatizó el rol fundamental de los jóvenes en la reducción de la polarización, argumentando que ellos son clave para promover una cultura democrática basada en el respeto y la participación. En este sentido, los jóvenes tienen un papel crucial no solo en las urnas, sino también en la construcción de un país más unido y comprometido con los valores democráticos.

Cade Universitario 2025

Responsabilidad en tiempos de IA, fake news y ética digital

En la sesión “Voto informado: Nuestra responsabilidad en tiempos de IA, fake news y ética digital” de CADE Universitario 2025 de IPAE Acción Empresarial, Ariana Lira, Jefa de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio (EC Data), reflexionó sobre la responsabilidad y toma de acción de los jóvenes como ciudadanos ante el acceso, uso y difusión de la información, en una coyuntura donde cada vez toma más fuerza el uso de la Inteligencia Artificial para distintas actividades en el plano profesional, personal y ciudadano.

La expositora abordó el papel crucial que desempeñan tanto los ciudadanos como los medios de comunicación en un mundo donde el acceso, uso y difusión de la información están más interconectados que nunca. La reflexión central giró en torno a cómo, en un entorno marcado por la Inteligencia Artificial (IA) y la proliferación de noticias falsas, es necesario asumir una responsabilidad activa en la toma de decisiones informadas y éticas.

En tiempos donde la libertad de expresión y el derecho a la información se encuentran bajo constante desafío, Ariana Lira destacó la relevancia de estos principios para la vida democrática.

“Aunque las redes sociales son la principal fuente de información también lideran el ranking de desconfianza. Es una paradoja, nos informamos en redes sociales, pero no siempre confiamos en ellas. El mal uso de las redes sociales y la IA pueden definir el rumbo de un país“, indicó la ponente.

La sesión también abordó estrategias clave para comenzar a utilizar la información de manera responsable. Lira instó a los participantes a desarrollar una actitud crítica ante los contenidos que consumen y comparten.

“La mejor herramienta a la que podemos recurrir es la incredulidad. Todos tenemos un rol en frenar las fake news y el mal uso de la IA. En tiempos de IA y fake news, ser ciudadano es también ser editor y curador de la información que consumimos. Por ello, ante la duda no crean, no posteen y no compartan”, Ariana Lira

Además, se exploró cómo la Inteligencia Artificial, lejos de ser solo un desafío, puede convertirse en una poderosa herramienta para promover una cultura de aprendizaje real y compartida.

CADE Universitario 2025 de IPAE Acción Empresarial se viene desarrollando en la Escuela Naval del Perú en el Callao y reunió a más de 750 jóvenes, bajo el lema ¡Ciudadanía activa! ¡Democracia Viva!. Esta trigésima edición tiene como objetivo instar a los asistentes a tomar acción y asumir un rol protagónico en la construcción del futuro del país.