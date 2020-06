El gobernador regional de Cusco , Jean Paul Benavente, quien preside la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu , señaló que la reapertura anunció que la reapertura de dicho monumento no será el 1 de julio debido a que aún está en trámite están los permisos y aprobación de protocolos del COVID-19 ante los sectores competentes.

“Se están tramitando los permisos y los protocolos, nosotros vamos a evaluar esta semana. Se tiene que aprobar a nivel de los sectores competentes: al mismo tiempo, de lograr la autorización del plan de riesgos de control sanitario, no hay una fecha oficial para la reapertura de Machu Picchu. Es un tema que se define desde el Ministerio de Cultura, los protocolos están hechos. Todavía se va a evaluar y a la espera de una aprobación sectorial. En las semanas siguientes seguro tendremos mejores noticias” refirió el gobernador regional.

Mientras tanto, el director de la dirección desconcentrada de Cultura, Fredy Escobar Zamalloa, indicó que la Llaqta del santuario está lista en la medida que las autoridades competentes autoricen su reapertura.

“El relanzamiento de Machu Picchu al mundo, tiene que pasar bajo muchas circunstancias, primero el Gobierno debe decidir el grado de sanidad determinante para la reapertura de la maravilla, mientras tanto, nosotros estamos listos para el día en que las autoridades competentes determinen la apertura de Machu Picchu y la ruta N° 5 de la Red de Caminos contemplado en la primera fase de reactivación” señaló la autoridad regional.

Descontento social

Las bases sindicales de la coordinadora vecinal del distrito de Machu Picchu determinaron iniciar una medida de lucha desde este lunes para exigir la suspensión de la apertura de la maravilla mundial prevista para el primero de julio. Esto debido a la falta de seguridad y garantías sanitarias ante el COVID-19, así como a la desatención de las necesidades urgentes de los pobladores de aguas calientes.

Machu Picchu es uno de los distritos que no registra casos de coronavirus. Oscar Valencia, presidente del frente de defensa de los intereses de Machu Picchu, afirmó que el riesgo de infección es mucho mayor si se reabren pronto las puertas al santuario histórico.

“Estamos con un riesgo mayor de infectarnos, la infección está en crecimiento, seguro que se va a dar un contagio, porque no estamos preparados para recibir a visitantes si es que permitimos que abran el santuario de Machu Picchu” enfatizó Valencia.

El dirigente local, manifestó que exigen al gobierno central y regional la creación de un fondo de reactivación económica para atender las necesidades de los pequeños empresarios del sector.

“Exigimos la creación de un fondo de reactivación económica para las Mypes y Pymes de Machu Picchu, tenemos restaurantes, hostales. Todos están cerrados, vivimos del turismo y necesitamos acceder a un fondo económico para reinventarnos, y estar preparados a recibir turistas. Ahora no hay nada de seguridad, ni garantías sanitarias para reabrir Machu Picchu. El gobierno nacional y regional no han hecho nada para el distrito, ninguna inversión pública, estamos abandonados. Por eso nos declaramos en lucha a partir del lunes hasta que nos escuchen, y decirle al mundo que sufrimos el desprecio y olvido del gobierno regional y nacional” refirió el dirigente distrital.

El alcalde distrital de Machupicchu, Darwin Baca, respalda la decisión de los gremios y aseveró también no estar preparados para la llegada de visitantes al pueblo de aguas calientes; además, de no contar con los recursos económicos para garantizar la atención de los servicios básicos de seguridad, limpieza y proyectos prioritarios para el sector.

“Respaldo a mi pueblo, porque he sido elegido por ellos, existe alta probabilidad que cualquier persona que venga ya sea turista o no, pueda traer el virus. Hemos exigido a la entidad de salud a que tenga un plan definido de contar con pruebas rápidas y moleculares para descartar el virus en la estación de Ollantaytambo; pero, no hay respuesta. Lastimosamente se pretende iniciar una actividad sin estar preparados desde el mismo gobierno central. Apoyo la decisión de las bases porque conocen nuestra realidad y las necesidades que estamos pasando. Ahora no hay turismo, las obras están paralizadas, todo está paralizado, no tenemos liquidez, no hay dinero para estos proyectos de mejora de la oferta turística, dependemos del presupuesto que proviene del turismo, el próximo año será más crítico, porque no tendremos saldos de presupuesto para el 2021” aseveró la autoridad edil

El distrito de Machu Picchu dependía del turismo al 100%, el municipio distrital recibía directamente un 86% de los ingresos del turismo. La comuna distrital inició el 2020 con un presupuesto de 2 millones como parte del saldo presupuestal del 2019. Entre enero y el 15 de marzo logró recaudar otros 2 millones 300 mil soles del turismo, es decir, el distrito de la maravilla mundial afrontó la pandemia con 4 millones 300 mil soles, más un presupuesto asignado por la pandemia de alrededor de 900 mil soles, del total, un 20% ya fue invertido, sin embargo el alcalde distrital, Darwin Baca afirmó que hasta el momento, las exigencias para la asignación de un presupuesto al Gobierno, mínimo de 15 millones de soles que sería destinado a reactivar obras y garantizar los servicios de seguridad, han quedado en palabras.

“Hemos reducido a la mitad al personal que trabaja en el municipio y el sueldo de los trabajadores, para estirar un poco el dinero. El costo de vida es alto, mínimo necesitamos 15 millones para atender las necesidades prioritarias de seguridad limpieza y cuatro proyectos de los ocho que tenemos, lamentablemente, solo hay compromiso, pero, nada concreto del Estado, En estos meses de pandemia, como municipio perdimos alrededor de 10 millones de ingresos por turismo, el sector privado 200 millones de perdida, y la proyección, es que tendremos 800 millones de soles en pérdida por ingresos en todo este año” aseveró Baca

Demandas adicionales

Asimismo, Oscar valencia explicó que en la plataforma de lucha también exigen la aprobación de la Ley de congelamiento de pago de deudas e intereses por el lapso de dos años; además de la aprobación de la modificatoria de la Ley 27510 para reducción de los costos del tarifario de luz.

Además, los pobladores de Machu Picchu solicitan la implementación de un tren solo para turistas peruanos con tarifas promocionales. Demandan a la dirección de Cultura y Sernamp, el inicio de las obras dentro del santuario histórico de Machu Picchu, dando preferencia total a la mano de obra local, asimismo, la implementación completa de un centro de salud de primer nivel basado en la máxima seguridad sanitaria del turismo y la asignación al gobierno regional de un presupuesto especial para la reinvención y reactivación de la apertura del acceso amazónico a Machu Picchu, entre otras demandas que los pobladores exigirán este lunes mediante una manifestación y plantón pacífico.