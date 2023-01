El bloqueo de carreteras, a consecuencia de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, ha generado grandes pérdidas económicas y también escasez de productos, como ocurre en la ciudad del Cusco donde es casi imposible encontrar combustible.

Reportan largas colas de vehículos en busca del tan ansiado y escaso combustible. De 25 grifos visitados por ATV Noticias, apenas dos aún brindan atención al público.

En los demás establecimientos solo se encontraban carteles que informaban que no tienen combustible.

“El precio está normal, pero no hay de ningún tipo (gasolina)”, dice uno de los conductores que se acercó a un grifo de la ciudad.

“Yo estoy buscando combustible. Aquí he encontrado. He visitado 5 grifos y no hay”, dice otro de los usuarios consultados por esta escasez.

El mismo panorama se presenta en Tacna, Puno, Arequipa, Ica y Madre de Dios. Con el pasar de los días la situación se va agravando.

Los manifestantes no permiten que las cisternas sigan su trayecto para el abastecimiento de estas regiones.