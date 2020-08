De las nueve autoridades diagnosticadas con el COVID-19 en Cusco, Alfonso Villagra Merma (72), alcalde distrital de Pallpata (Espinar), se convirtió en la primera víctima mortal de esta enfermedad en la región. El septuagenario falleció la tarde de ayer, cuando era trasladado de emergencia hacia la ciudad de Cusco, al presentar dificultad para respirar.

El alcalde provincial de Espinar, Lolo Arenas, confirmó y lamentó el fallecimiento de Alfonso Villagra. El burgomaestre de Pallpata ingresó el domingo al hospital de EsSalud Espinar. Tras complicaciones en su salud ayer tuvo que ser referido a Cusco, sin embargo, no resistió y falleció durante el trayecto, cerca del centro poblado San Miguel, en el distrito de Pichihua.

”Lo estaban trayendo a Cusco y en pleno trayecto falleció por el virus según me confirmó el director de EsSalud. Ayer (domingo) ingresó al seguro, pero como no hay condiciones lo refirieron a Cusco. Estamos consternados con la noticia, no conocíamos del contagio del alcalde, estamos preocupados”, expresó Arenas.

Conocido el hecho, al promediar las 4:30 p.m., en la plaza de Pallpata, regidores y funcionarios ediles izaron la bandera a media asta, en señal de duelo.

Alfonso Villagra Merma participaba activamente en las reuniones del Comité del Convenio Marco. Como se recuerda, la provincia de Espinar hace 21 días emprendió una huelga indefinida contra la minera Glencore-Antapaccay por la transferencia de un bono de S/1.000 para cada adulto elector y por la reformulación del Convenio Marco.

El Ministerio de Energía y Minas informó que el próximo 7 de agosto llegará una Comisión de Alto Nivel conformada por dos ministros y seis viceministros a la provincia de Espinar (Cusco), para abordar la mencionada problemática, sin embargo, las autoridades y representantes sociales de Espinar exigen la presencia del primer ministro y los titulares de los ministerios competentes en el conflicto para retomar el diálogo.

Por otro lado, ante la muerte del alcalde de Pallpata, Arenas informó que él y el resto de funcionarios pasarán por un tamizaje para descartar más contagios por el virus.

A la fecha, nueve autoridades cusqueñas han sido diagnosticadas con el COVID-19. Se trata de los alcaldes provinciales de Cusco y La Convención, Ricardo Valderrama y Hernán La Torre respectivamente; el general de la VII Macro Región Policial de Cusco, Víctor Patiño; el prefecto regional, Julio Hancco; el subprefecto distrital de Cusco, Néstor Larico; el gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente (quien ya se recuperó del virus y retomó funciones el pasado viernes), el consejero regional por Espinar, Felipe Pacuri, y el alcalde distrital de Pampamarca (Canas), Ronal Aparicio

.

