Alrededor de 20 personas integrantes del personal de serenazgo de la municipalidad de Wanchaq son investigadas por participar en una presunta fiesta con banda musical incluida en el local edil de Seguridad Ciudadana. El hecho sucedió a finales del 2020.

La fiesta fue conocida por las autoridades el último viernes, tras la difusión de un video que confirma la reunión. Las imágenes muestran a una banda musical amenizando la reunión, y a miembros de serenazgo uniformados bailando, algunos sin barbijos, sin respetar el distanciamiento e incumpliendo todas las medidas sanitarias

El municipio ha iniciado un proceso sancionador contra los involucrados y destituyó al jefe de Seguridad Ciudadana, Juan Gonzales Nuncebay, informó el alcalde del distrito, William Peña Farfán.

“Es una reunión de confraternidad. En estos momentos de crisis sanitaria no es permisible, no es lo correcto; por tanto, hemos tomado las acciones correspondiente para sancionar a todos los involucrados”, dijo Peña, y afirmó que en dicha actividad no se tomaron bebidas alcohólicas.

“Nosotros hicimos la iluminación de la plaza Túpac Amaru, en el cual realizábamos actividades culturales, cada área realizaba una actividad por día. El día que le tocó a Seguridad Ciudadana, luego se constituyeron a su base, se animaron un rato a hacer música y también a bailar. En el video hemos podido identificar a 20 personas, no hay consumo de alcohol, es un momento de alegría porque finalizaba el año. Esto no se debía hacer, [los] sancionamos, porque ellos están para cuidar a la población wanchina; es por eso que estamos tomando posiciones drásticas”, explicó el alcalde distrital.

El comandante PNP en retiro Juvenal Cerezeda Vásquez es el nuevo jefe de seguridad ciudadana de este distrito cusqueño.

