Machu Picchu: Mincul precisa que no se ha aprobado ningún aumento en las tarifas

El Ministerio de Cultura (Mincul) descartó que el próximo año se suspendan las tarifas promocionales que hay en los meses de julio y agosto para ingresar al santuario histórico de Machu Picchu. y se incrementen los costos.

A través de un comunicado, la institución se refirió a las versiones que indicaban esta supuesta variación. "No se ha aprobado ninguna modificación al tarifario de ingreso a Machu Picchu ni para nacionales ni para extranjeros", precisaron.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC-Cusco), Luis Nieto Degregori, dijo ayer a El Comercio que hay una propuesta (en el marco de la conservación del santuario histórico) para que a partir del 2020 se implemente una nueva tarifa para ingresar a la ciudadela inca de Machu Picchu, pero negó que estas variaciones en los costos de las entradas se empiecen a efectuar desde el próximo año, ya que la norma estipula que cualquier cambio en los costos debe publicarse con un año de anticipación.

"Para el 2020 se está pensando hacer una variación. En el primer turno de los horarios habría un incremento del 20%, en el segundo turno se mantendría el costo y en el tercer turno habría una disminución del 20%", explicó.

Actualmente, estos son los precios para ingresar a la ciudadela inca de Machu Picchu:

- Adultos en general: S/64

- Estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria: S/32

- Estudiantes de educación escolar: (inicial, primaria y secundaria), y niños (hasta los 12 años): S/32

#COMUNICADO | El @MinCulturaPe adoptará la mejor decisión para garantizar la conservación permanente de los atributos únicos y especiales que hacen de Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad 👇 pic.twitter.com/oBV9EqbuEJ — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) 13 de noviembre de 2018

El Mincul agregó en el comunicado que están trabajando una propuesta integral que permita generar un plan de reordenamiento y optimización de la visita turística al santuario histórico. Cualquier modificación será comunicada solo de manera oficial.

Respecto a los nuevos horarios para visitar Machu Picchu, desde enero del próximo año el santuario histórico podrá ser visitado en tres rangos de horas: el primero será de 6 a.m., 7 a.m. y 8 a.m.; el segundo de 9 a.m., 10 a.m. y 11 a.m.; mientras que el tercero será de 12 p.m., 1 p.m. y 2 p.m.

