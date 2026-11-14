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Resumen

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Foto: Juan Sequeiros
Foto: Juan Sequeiros
Por Juan Sequeiros

Todo quedó listo en la explanada de Sacsayhuamán para la visita del papa León XIV este domingo por la mañana. Las autoridades cusqueñas desplegaron una gran cantidad de tecnología y arreglos para hacer de esta visita algo nunca antes visto.

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