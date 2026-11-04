Todo va quedando listo para la visita del papa León XIV a Perú y a la ciudad de Cusco. Un grupo de trabajadores inició este miércoles 4 de noviembre la instalación del escenario que recibirá al santo padre en la explanada de Sacsayhuamán.

El recinto arqueológico será escenario de un encuentro con los fieles el domingo 15 de noviembre, como parte de las actividades programadas durante su visita al Perú.

Los trabajos incluyen la preparación de los accesos y la delimitación de los espacios destinados al público. La organización contempla una distribución que permita desarrollar el encuentro religioso sin comprometer las estructuras históricas del complejo.

Las autoridades del parque arqueológico determinaron rutas específicas para garantizar el orden de la jornada.

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“Ya fue instalada la puerta por donde ingresará el Santo Padre desde la carretera de Llaullipata”, informó Francisco Solís Díaz, jefe del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, a RPP.

Sacsayhuamán se dividirá en 6 sectores

La instalación de un escenario hacia la zona este de la explanada, a un costado del sector denominado Suchuna, hasta donde León XIV accederá desde el lado oeste a través de un pasadizo en medio de la multitud.

En el mapa se puede observar la instalación de hasta seis pantallas gigantes en la explanada, las cuales servirían para que el público asistente se quede observando desde su posición y o intente acercarse hacia el escenario causando aglomeraciones.

Papa León XIV

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