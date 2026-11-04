Trabajadores iniciaron la instalación del escenario que recibirá al santo padre FOTO; CAPTURA LATINA TV
Trabajadores iniciaron la instalación del escenario que recibirá al santo padre FOTO; CAPTURA LATINA TV
Por Redacción EC

Todo va quedando listo para la visita del papa León XIV a Perú y a la ciudad de Cusco. Un grupo de trabajadores inició este miércoles 4 de noviembre la instalación del escenario que recibirá al santo padre en la explanada de Sacsayhuamán.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?