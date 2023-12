Este 20 de diciembre se debió iniciar con la venta virtual de boletos al Santuario Histórico - Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu a través de una nueva plataforma: tuboleto.cultura.pe. Este medio digital -alquilado a la empresa Joinnus- busca unificar los museos y sitios arqueológicos del Ministerio de Cultura (Mincul) en un único espacio para la adquisición rápida y segura de las entradas.

La mencionada plataforma está operando desde octubre. De hecho, fue la Zona Arqueológica Monumental Kuélap el sitio escogido por el Mincul para inaugurar la página web de venta de boletos e iniciar con una marcha blanca. De hecho, el ingreso a la fortaleza -ubicada en la provincia de Layo, Amazonas- ha sido gratuito desde octubre hasta el 31 de diciembre.

Así luce el nuevo portal del Mincul -administrado por Joinnus- para la venta virtual de boletos. El ingreso a la fortaleza de Kuélap continuará siendo gratuita hasta el 31 de diciembre.

Desde la entrada en vigencia de ‘tuboleto’ se han incorporado, adicional a Kuélap, otros cinco museos y sitios arqueológicos. El séptimo iba a ser Machu Picchu, anunciado para la quincena de octubre. Desde entonces, una serie de conflictos aplazaron la decisión hasta diciembre. Sin embargo, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, confirmó a El Comercio que la incorporación de la maravilla del mundo se dará pronto.

Cambio esperado

Este Diario entrevistó a la ministra Urteaga, quien confirmó -en exclusiva- que la venta a través de la nueva plataforma iniciará “en los próximos días”. “Teníamos una fecha propuesta [de lanzamiento], pero eso significaba tener una familiarización con el sistema, sobre todo los operadores turísticos [pero] aún necesitan un poco más de tiempo”, mencionó. Reveló que ya se han incorporado -adicional a los seis sitios que ya aparecen en ‘tuboleto’- catorce lugares más cuyas entradas se podrán comprar desde la web. Se espera su pronta habilitación.

Sin embargo, la titular aseguró que la idea de incorporar un nuevo sistema virtual de compra de boletos se propuso en el 2019. “Se hizo una proyección de que esto costaría unos 54 millones de soles. Eso significa no solamente tener el software, sino tener servidores en varios lugares del país que puedan tener el soporte adecuado. El proyecto estaba previsto para desarrollarse en tres años”, contó Urteaga. La pandemia paralizó el proceso.

La nueva gestión ministerial -que ingresó a fines del 2022- encontró que la página web operada por la Dirección Desconcertada de Cultura (DDC) de Cusco “no funcionaba bien” y la información sobre el número de visitantes no era confiable. Así lo confirmó la ministra, quien detalló que se ha alquilado una landing page a la empresa Joinnus, pero será administrado en su totalidad por el Mincul.

Un sistema efectivo

En comunicación con El Comercio, Berner Caballero, presidente de la Cámara de Turismo de Cusco, contó que el actual sistema virtual actual de compra de boletos “es un dolor de cabeza” y lo que existe actualmente es “un maltrato al turista que viene con las ganas de conocer Machu Picchu”. Aclaró que dicha web -operada por Dirección Desconcertada de Cultura de Cusco- es “obsoleta”.

De acuerdo con Caballero, una persona puede llegar a tardar hasta treinta minutos para comprar una entrada a través de la página de la DDC. A esto se le suma -indica el presidente de la Cámara- las constantes fallas técnicas con la plataforma. En el caso de la venta física, Caballero reveló que las personas esperan “en colas desde las 3 de la mañana para poder adquirir un boleto alrededor de las 8 de la mañana”. En la nueva plataforma, la compra se hace en unos cinco minutos.

“Lo que sugerimos [al Mincul anteriormente] era que sea una plataforma eficiente, que se pueda auditar con control en tiempo real, pedir reportes. [Asimismo], que sea una plataforma única. Si vamos a tener varios sistemas, la gente no puede unificar si uso. Finalmente, nosotros solicitamos que sea una plataforma transparente”, sostuvo Caballero, anunciando que ‘tuboleto’ cumplió con estas expectativas.

La ministra estableció que esta nueva página permitirá conocer a tiempo real la cantidad de personas que se encuentran en cada ruta dentro de Machu Picchu, así como en los otros sitios arqueológicos y museos operados por el Ministerio de Cultura. Además, permitirá recoger la información de los usuarios para detallar de manera más efectiva el perfil del turista y mejorar los servicios brindados por la entidad.

Manifestaciones en contra de 'privatización'

El gerente de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), Saúl Caipani, describió que “las decisiones [que se tomen respecto a la venta de boletos en Machu Picchu] tienen que ser consensuadas con todo el sector. Hay temor que estos actos sean parte de una pre privatización directa de Machu Picchu. Le pedimos al Ministerio de Cultura que sean claros y responsables al momento de impartir la información”, sostuvo.

Gremios y ciudadanos se vienen manifestando en contra de la supuesta 'privatización' de Machu Picchu, a raíz de la incorporación del sistema de venta de boletos a una nueva plataforma virtual, administrada por una empresa privada. Foto: Melissa Valdivia

En la misma línea, la Unidad de Gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM) considera que se trata de un nuevo caso de monopolización del sector turístico, que afectará a los intereses de la población y de los operadores locales. Incluso, trabajadores de la Dirección Desconcertada de Cultura (DDC) de Cusco se declararon en huelga y anunciaron “radicalizar” sus medidas de protesta en caso no se deje sin efecto el convenio con Joinnus.

“Independientemente de cualquiera que sea la empresa, se trata de un servicio. No se está privatizando Machu Picchu. Están diciendo que estamos vendiéndola a un tercero. No es una privatización por una simple razón, porque no se va a perder la administración de la Llaqta. Ellos [Joinnus] están dando un servicio que se administrará por el Mincul”, explicó Caballero.

“Rechazamos esas afirmaciones”, afirmó la ministra respecto a las menciones de la privatización de Machu Picchu. “La gestión y la administración de los monumentos arqueológicos y el patrimonio cultural de la nación está a cargo del Ministerio de Cultura. Lo que estamos haciendo es utilizar tecnología mejorada para brindar un mejor servicio de los boletos que ya vendemos virtualmente”, aclaró.

Renuncia y reorganización en la DDC

Maritza Rosa Candia, entonces titular de la DDC de Cusco, renunció a su cargo durante esta semana, increpando a la ministra Urteaga de tomar “decisiones altamente centralistas”, “verticales” y “arbitrarias”. Asimismo, en su carta de renuncia, la funcionaria acusó a la cartera ministerial de “pretender extraer la data de los equipos [de la DDC] sin que exista un documento que disponga expresamente la entrega de la información”.

La arquitecta Claudia Miranda Sotomayor ha sido encargada temporalmente de la Dirección cuzqueña. Asimismo, mediante Resolución Ministerial N.º 000520-2023-MC, se oficializó la reorganización administrativa de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Ministerio de Cultura, a fin de realizar una evaluación integral de sus procesos críticos que permita asegurar su funcionamiento eficaz y eficiente, así como mejorar la calidad de los servicios que brinda a la ciudadanía.

Respecto a la renuncia de Maritza Rosa Candia, la ministra precisó que “la señora tenía conocimiento [del proyecto] y lo que hemos visto ahora es que parecería que no se les ha informado a los equipos internos de la Dirección de Cultura que esto [el cambio de plataforma] iba a suceder”. “La sede central [del Mincul] es la que tiene a cargo la administración de los sitios de todo el país, mientras que las unidades ejecutoras o las direcciones desconcentradas de Cultura [están a cargo] de la parte administrativa, la parte de recursos humanos. Pero no significa que sean entidades independientes, de ninguna manera”, concretó.

“Me llama poderosamente la atención de que algunas personas del sindicato [de la DDC] prefieran seguir con una plataforma que no está realmente adecuada para atender, y seguir con este problema. Hay denuncias desde hace mucho tiempo [de] mafias entre algunas personas del Ministerio, desde la Dirección de Cultura de Cusco, con algunas agencias [de turismo] que no son formales. O que se puedan haber estado vendiendo boletos fuera del sistema. Eso sí me preocupa y me fortalece en relación con esta reorganización y a la necesidad de tener una nueva plataforma”, expresó Urteaga.

Respaldan medida

Por su parte, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (APAVIT) y la Asociación Peruana de Agentes Afiliados a IATA (APAAI), expresaron su “total respaldo a la decisión del Mincul de implementar la plataforma virtual, teniendo en cuenta que brinda las garantías de eficiencia y transparencia, necesarios para la comercialización de las entradas a la ciudadela de Machu Picchu”.

Los gremios contemplan que la plataforma de tuboleto.cultura.pe “ofrece una programación segura, permite la compra anticipada, evita el maltrato a los turistas y beneficia la imagen de nuestro país”. Esto en comparación a la actual web de venta de boletos de Machu Picchu, operativa desde el 2004, que consideran “totalmente obsoleta”.

“Esta plataforma [de la DDC] es vulnerable y la información que proporciona no es fiable. No se puede reconfirmar donde están los boletos y los fondos. Tampoco ofrece la seguridad de ingreso a los turistas nacionales y extranjeros”, sostienen ambas organizaciones a través de un comunicado.

Asimismo, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, manifestó que las decisiones de la venta virtual a través de una nueva plataforma “ha sido consensuada”. Refirió que la medida dispuesta por el Mincul permitirá transparentar los procesos en el flujo de la venta de boletos a la maravilla mundial. “Hoy se tendrá un aplicativo de acceso a todo el mundo auditable y que permitirá transparencia. Esto ha sido consensuado”, agregó Salcedo.